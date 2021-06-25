Lambda varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Lambda varyantı hangi ülkelerde var, Türkiye’de görüldü mü, tehlikeli mi? DSÖ’den 'Lambda varyantı' açıklaması!

Delta varyantı tehlikenin sayısı artarken Latin Amerika'da ortaya çıkan Lambda varyantı endişeleri artırdı. Latin Amerika'da etkili olan varyant kısa sürede çok sayıda vakaya yol açtı ve çok sayıda ülkede tespit edildi. Lambda varyantı nedir, hangi ülkelerde var?

Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Lambda varyantı' açıklaması geldi. Dünya Sağlık Örgütü Lambda varyantını yaklaşık bir hafta önce "gözlem altında olanlar" kategorisine aldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Viral Hastalıklar Uzmanı Dr. Jairo Méndez-Rico, Deutche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar Lambda varyantının daha agresif olduğuna dair bir kanıt yok. Daha yüksek bir enfeksiyon oranı olasılığı olmasına rağmen, Gama veya Delta varyantları ile karşılaştırmak için henüz yeterince güvenilir çalışmalarımız bulunmuyor" dedi. Lambda ilk olarak 2020'nin Ağustos ayında Peru'da ortaya çıkmıştı.

Lambda varyantı nedir, belirtileri nelerdir?

Koronavirün farklı bir varyantı olan lambda varyantının semptomlarıyla ilgili olarak, diğer mutasyonlardan görüln farklı bir belirti rapor edilmedi, ancak doktorlardan gelen bazı anekdot raporlarına dayanarak, bağırsak problemlerinin daha sık görülebileceği belirtildi.

Lambda varyantı hangi ülkelerde var?

Lambda varyantının görüldüğü Brezilya, Arjantin ve Şili'nin de aralarında bulunduğu 29 ülkenin yedisi Latin Amerika'da yer alıyor.

Peru'da bulaşma vakalarının %80'inden fazlası lambda varyantı ile ilişkilidir. Geçen ay, ülke küresel olarak en yüksek ölüm oranını da Peru'da kaydetti.

Şili'de zamanla artan ve Lambda bugün DSÖ'ye göre son 60 gün içinde bildirilen sıralı vakaların yüzde 32'sini temsil ediyor. Bu, lambda'nın Brezilya Gama varyantına (%33) benzer oranlarda ve İngiliz Alfa'sının (%4) çok üzerinde dolaşımda olduğu anlamına gelir.