Lambda varyantı nedir? Aşı lambda variantına karşı koruyor mu? 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı çıktı!

Lambda varyantı nedir? Japonya'da ilk kez görülen Kovid-19'un "Lambda" varyantının 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Laboratuvar çalışmaları, Lambda varyantının aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.

Japonya'da ilk kez tespit edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Lambda" varyantı vakasının, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı. AA'nın Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ülkedeki Kovid-19'un "Lambda" varyantı vakasının izi araştırıldı. Buna göre daha önce Peru'ya seyahat öyküsü bulunan bir kadının, 20 Temmuz'da Tokyo'daki Haneda Havalimanı'na indiği tespit edildi. Tokyo 2020 Oyunları akreditasyon kartına sahip 30 yaşlarındaki kadının havalimanındaki testi pozitif sonuçlandı. Salgın Hastalıkları Ulusal Enstitüsü (NIID) vaka izi araştırması sonrası kadının, Kovid-19'un "Lambda" varyantına yakalandığını belirledi. NIID bu vakanın, ülkedeki ilk "Lambda" varyantı vakası olduğunu bildirdi.

LAMBDA VARYANTI NEDİR?

Kovid-19'un "Lambda" varyantı.

"İZLENMESİ GEREKEN VARYANT"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilk olarak Peru'da görüldüğünü duyurduğu varyantı, haziranda "izlenmesi gereken varyant" olarak kategorize etmişti.

Laboratuvar çalışmaları, Lambda varyantının aşıların ürettiği antikorlara dirençli olduğunu ortaya koymuştu.