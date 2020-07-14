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Lamalardan alınan iki antikor Kovid-19'u etkisizleştirdi

AA |  14 Temmuz 2020 Salı - 12:03 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 12:05

Güney Amerika memelileri lamalardan alınan iki antikor türünün, laboratuvarda kültürlenen hücrelerde yeni tip corona virüsü (Kovid-19) etkisiz hale getirebildiği bildirildi.


İngiltere'de The Rosalind Franklin Enstitüsünden James Naismith ve  Raymond Owens liderliğinde yapılan çalışmanın ayrıntıları, "Nature Structural &  Molecular Biology" dergisinde yayımlandı.
 
Lamalar gibi devegillerin, insanlarda olduğu gibi ağır ve hafif iki  antikor zincirinin yanı sıra "nanobody" olarak bilinen tek alanlı bir antikor  türüne de sahip olduğunu vurgulayan bilim insanları, Kovid-19'un sivri uçlarının  hücre kültüründe ACE2 proteinine bağlanmasını engelleyen iki yakın ilişkili  "nanobody" keşfetti.
 
H11-H4 ve H11-D4 olarak adlandırılan ve lamalardan alınan bu tek  alanlı antikorların, laboratuvarda kültürlenen hücrelerde Kovid-19'u etkisiz hale  getirdiği görülürken H11-H4'ün daha yüksek potansiyele sahip olduğu tespit  edildi.
 
Bilim insanları "nanobody"lerin tek başına ya da diğer antikorlarla  birleştirilerek ağır Kovid-19 vakalarında pasif bağışıklama için  kullanılabileceğini belirtti.
 
Bu tek alanlı antikorların, bilinen yöntemlerle insanlara uygun hale  getirilebileceği vurgulandı.
 
Kovid-19, hücrelere girmek ve hücreleri enfekte etmek için ACE2  proteinini geçit olarak kullanıyor.
 

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