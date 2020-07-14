Lamalardan alınan iki antikor Kovid-19'u etkisizleştirdi

İngiltere'de The Rosalind Franklin Enstitüsünden James Naismith ve Raymond Owens liderliğinde yapılan çalışmanın ayrıntıları, "Nature Structural & Molecular Biology" dergisinde yayımlandı.

Lamalar gibi devegillerin, insanlarda olduğu gibi ağır ve hafif iki antikor zincirinin yanı sıra "nanobody" olarak bilinen tek alanlı bir antikor türüne de sahip olduğunu vurgulayan bilim insanları, Kovid-19'un sivri uçlarının hücre kültüründe ACE2 proteinine bağlanmasını engelleyen iki yakın ilişkili "nanobody" keşfetti.

H11-H4 ve H11-D4 olarak adlandırılan ve lamalardan alınan bu tek alanlı antikorların, laboratuvarda kültürlenen hücrelerde Kovid-19'u etkisiz hale getirdiği görülürken H11-H4'ün daha yüksek potansiyele sahip olduğu tespit edildi.

Bilim insanları "nanobody"lerin tek başına ya da diğer antikorlarla birleştirilerek ağır Kovid-19 vakalarında pasif bağışıklama için kullanılabileceğini belirtti.

Bu tek alanlı antikorların, bilinen yöntemlerle insanlara uygun hale getirilebileceği vurgulandı.

Kovid-19, hücrelere girmek ve hücreleri enfekte etmek için ACE2 proteinini geçit olarak kullanıyor.