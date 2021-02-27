Cumhurbaşkanı Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Vahdettin Köşkü'ne geçti. Erdoğan Çengelköy'de bir balıkçıda durdu. Buradan daha önce de lagos balığı alan Erdoğan, yine aynı balıktan aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın severek aldığı lagos balığı gündemin ilk sırasına yerleşti. Lagos balığı nedir, özellikleri nedir? Lagos balığının fiyatı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de balıkçıya uğrayarak lagos balığı almasıyla lagos balığı hakkındaki araştırmalar da arttı. Balıkçı İbrahim Uzun ise, "Cumhurbaşkanımız yine uğradı. Balığı beğenmiş, yine aynı balıktan istedi, aynısından verdik. Yine aynı şekilde büyük balık vermiştik ona, aynı balığı, beyaz etli balığın çok hoşuna gittiğini söyledi, aynısını istedi" dedi.

LAGOS BALIĞI NEDİR?

Yaygın olarak kullanılan diğer adı "lahos" olan lagos, deniz balıkları arasında akla ilk gelenlerdendir. Özellikle Akdeniz bölgesinde yaygın olan lagos balığı, Ege' de de kendisini gösterir. Fazla derinlerde yaşamayan bu balık türü kayalık, taşlık ya da çakıllı alanları kendisine yaşam alanı olarak seçer.

Yırtıcı ve etçil bir balık türü olarak bilinen lagos, büyük küçük ayırt etmeksizin tüm kabuklularla, omurgasızlarla ve küçük balıklarla beslenir. Ekonomik değeri bölgesel olan bu balık, Akdeniz bölgesinin oldukça lezzetli beyaz etine ve büyük bir şöhrete sahiptir.

Lagos balıkları, çeşitli renklere sahip olabilmektedir. Ülkemizde ise genel olarak yeşile yakın gri renkte görülürler. Art arda sıralanan benekli az veya çok belirgin olan dikme siyah bantlara, sıralı noktalara sahiptirler. Baş kısımlarında da iki veya üç tane oblik çizgi bulunur. Lagos diğer adıyla lahos balıkları taşlık, kayalık alanların yanı sırakum ve çamurlu diplerde de yaşarlar. Ortalama 20-200 mt. deniz derinliğinde yaşayan bu tür, ülkemizdeki sularda kayalık sahil bölgelerinde 8-12 mt. derinliklerde görülebilmektedir.

Lahosların yaşadıkları ortamlara fazlasıyla sadık oldukları bilinir. Bu türler genel olarak yaşadıkları bölgelerden ayrılmazlar. Ayrıca bu balıkların karnivor olarak adlandırılan ve fırsatçı bir beslenme özelliği bulunur. Lagoslar, su sıcaklığının 15-30 derece olduğu sub-tropikal bölgelerde yoğun olarak yer alırlar. Aynı zamanda geniş tuzluk aralıklarında da yaşayabilirler.

LAGOZ BALIĞININ ÖZELLİKLERİ

Atlas Okyanusu'nun doğusunda, Akdeniz'de ve Ege Denizin'de bulunan bir balık türü olan Lagoz'un en büyüğü 150 cm uzunluğa ve 50 kg ağırlığa kadar ulaşabilir. Fazla derinlerde yaşamayan bu balık türü kayalık, taşlık ya da çakıllı alanları seçer. Akdeniz bölgesinin oldukça lezzetli beyaz etine ve büyük bir şöhrete sahip olan Lagos balığı, yırtıcı ve etçil bir balık türü olarak bilinir.

LAGOS BALIĞI FİYATI NE KADAR?

2021 yılı itibarıyla kilogramı en düşük 60 TL en yüksek 70 TL aralığında olan Lagos balığının 1 adeti 120 TL civarındadır. Fiyat, kilo ve boyuna göre değişkenlik gösterebilir.

Lagos balığı fiyatı ne kadar? Lagos balığı nedir? sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çengelköy'de balıkçıya uğrayarak lagos balığı aldı. Bu gelişmenin ardından lagos balığı hakkında araştırma yapılmaya başlandı.