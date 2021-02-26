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Lady Gaga'ya büyük şok! Saldırı sonrası...

26 Şubat 2021 Cuma - 21:11 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 21:20

Lady Gaga hayatının şokunu yaşadı. Çalışanı silahlı saldırıya uğrası. Lady Gaga'nın köpeklerini gezdirmekle görevli Ryan Fischer silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası dünyaca ünlü yıldız harekete geçti. Lady Gaga'dan şaşırtan bir karar geldi.


Lady Gaga'nın köpeklerini gezdirmekle görevli Ryan Fischer, Los Angeles'a silahlı saldırıya uğradı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi Fischer'e göğsünden dört el ateş etti. Sonra da iki köpeği çaldı. 
 
Olay önceki gece saat 22:00 sıralarında Batı Hollywood'da meydana geldi. ABD basınına göre Ryan Fischer, Lady Gaga'nın çok sevdiği Fransız üç Fransız buldog köpeği, Koji, Miss Asia ve Gustavo'yu yürüyüşe çıkardı. Fischer köpeklerle birlikte Sienna Bonita Avenue'daki evinin önündeyken korkunç olay meydana geldi. 
 
Hemen hastaneye kaldırılan Fischer'ın sağlık durumunun ciddiyetini koroduğu öğrenildi. Olay sırasında Lady Gaga'nın Koji ve Gustavo adında iki köpeği çalındı. Ortadan kaybolan Miss Asia ise polis tarafından bulundu.
 
LADY GAGA'DAN 4 MİLYON TL ÖDÜL
 
Lady Gaga'nın çalınan iki köpeğini getirene 500 bin dolar (yaklaşık 4 milyon TL) ödül vereceği de belirtildi. Ünlü yıldız her üç köpeğini de çok seviyordu. Kimi zaman seyahatlere de onlarla birlikte gidiyordu.

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