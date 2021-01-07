Lacoste Çorlu'da üretim yapacak

Eren Holding, 1990 yılında ünlü Fransız Devanlay Grubu ortaklığı ile Devanlay - Eren Tekstil’i kurdu. Şirket, Lacoste ürünlerinin lisanslı üretimini yapıyor. Aynı yıl kurulan Er - De Pazarlama A.Ş. ise bu ürünlerin dağıtımını gerçekleştiriyor.

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