Laboratuvarda üretmeyi hedefliyorlar! Çalışma başlatıldı

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi mantar laboratuvarlarında hem yemeklik hem ilaç olarak kullanılan mantarların kültür ortamında yetişmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda henüz laboratuvar ortamında kültür edilememiş kuzu göbeği mantarı üzerinde çalışmalar başladı. Prof.Dr. Ertuğrul Kaya, Avrupa 'da kuzu göbeği mantarının tercih edildiğini belirterek, "Ülkemizde oldukça fazla yetişiyor. Bu sene doğal ortamında az yetiştiği için fiyatı oldukça yükseldi. Fiyatları normal yemelik mantar fiyatlarına göre çok yüksek seyir ediyor. Yaş olanı için kilogram fiyatı 200 ile 300 lira arasında değişiyor. Kuru halinin fiyatları ise daha çok yükseliyor. Kilogramı 3 bin lira civarında." dedi.

Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, kuzu göbeği mantarının doğada bazı bitkilerle birlikte mikorizon yaşadığını düşündüklerini ve bu sebeple kültür ortamında yetiştirilemediğini dile getirerek, "Bazı bitkilerle birlikte mikorizan yaşadığı düşünülüyor. Bu nedenle üretimi yapılamadı. Biz farklı türlerini topladık. Düzce'den, Ege ve Akdeniz 'de ormanlardan numuneleri topladık ve mikorizan olmayanların üzerinde çalışmalarımızı başlattık. Biz üretim çalışmalarıyla ilgili olarak misal çalışması başlattık. Misal üretimini başardık. Şu anda komposlara nakil işlemlerini yaptık. En iyi kompos ortamını bulmak için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

'ÜMİTLİYİZ'

Çalışmaların başarıyla tamamlanması durumunda dünyada ilk kez kuzu göbeği mantarının laboratuvar ortamında yetişeceğini söyleyen Prof. Dr. Kaya, "Bu konuda çalışan bilim insanları kendi aralarında bunun üretimini kimse yapamaz, yapan çok popüler olur, yapan çok başarılı olur şeklinde görüş bildirilmesi vardır. Biz bunun şapka üretimini de gerçekleştirirsek bu konuda dünyada ilk olacağız. Bu konuda oldukça ümitliyiz." dedi.