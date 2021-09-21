La Palma Yanardağı nerede? La Palma Adası'nın haritadaki yeri ve La Palma Yanardağ patlaması

La Palma adasında volkanik patlama meydana geldi. Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyete geçmesinden dolayı yaklaşık 5 bin kişinin bölgeden çıkarılacağı bildirildi. La Palma nerede, La Palma Yanardağı'nın haritadaki yeri?

Atlas Okyanusu'nda bulunan Kanarya Adaları'ndaki La Palma adasında volkanik patlama meydana geldi. Bilim insanları La Palma'da patlama riski olduğu uyarısında bulunmuş adadaki insanların bir kısmı tahliye edilmişti. Tahliyeye yardımcı olmak için askerler görevlendirildi. Öte yandan yanardağ yakınında 35 bin kişinin yaşadığı ifade edildi.

Kanarya Adaları Volkanolojisi Enstitüsü Sözcüsü, "Depremler daha şiddetli hale geliyor ve magma sürekli yüzeye doğru çıkıyor. Yetkililerin tahliye kararı vermesi patlama riskinin yüksek olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı. Bilim insanları 4 bin titreme kaydettikten sonra yetkililer 14 Eylül'de patlama için sarı alarm verdi. Ayrıca yetkililer cuma günü bu bölgelerdeki insanlara hayati malzemeler ve cep telefonunun bulunduğu bir acil durum çantası hazırlama tavsiyesinde bulunmuştu.

BÖLGEDEKİ 5 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLİYOR

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyete geçmesinden dolayı yaklaşık 5 bin kişi bölgeden çıkarılıyor.

LA PALMA NEREDE?

La Palma aynı zamanda San Miguel de La Palma 706 km2lik bir alana sahiptir. Kanarya Adaları'nın en büyük beşinci adasıdır. Toplam nüfusu 86,000'dir.

Bunun 18,000'i başkent Santa Cruz de la Palma'da ve yaklaşık 20.000 Los Llanos de Aridane'de yaşamaktadır. La Palma'nın Kaliforniya'daki El Dorado Hills'le kardeş şehir statüsü vardır.

LA PALMA TARİHİ

Avrupa kolonizasyonu zamanında, Kanarya Adalarının yerlileri Canarians yaşıyordu. Bu kültürün ana kalıntıları, mağara konutları, esrarengiz petroglifleri ve dağlar boyunca döşeli taş yollardır. İspanyolların La Palma'yı işgal etmesinden sonra, yerli Kanaryalılar ya öldürüldüler, ya köleliğe satıldılar ya da İspanyol nüfusuna asimile olarak yok oldular. Kanarya Adalarının Fenikeliler ve Yunanlar tarafından bilindiği düşünülmektedir.1404 yılında İspanyollar adaların fethine başladı. La Palma'daki ilk iniş 1405'te gerçekleşmesine rağmen, yerli halkın son direnişi kırılana kadar 1493 yılına kadar soykırım devam etti. La Palme adasının fethi eden kumandan Alonso Fernández de Lugo'dur.

La Palma'daki yerleşimler, önümüzdeki iki yüzyılda Yeni Dünya'ya giden yolda bir ticaret merkezi olarak adanın zenginleşmesine neden oldu.

LA PALMA YANARDAĞI

Tüm Kanarya Adaları gibi, La Palma da başlangıçta deniz altı volkanik aktivitelerle oluşmuştur. La Palme Kanarya Adaları'nın volkanik olarak aktif olan Tenerife ile birlikte, 3-4 milyon yıl önce kurulmuştur. Tabanı deniz seviyesinden yaklaşık 4,000 m (13,123 ft) aşağıdadır ve deniz seviyesinden 2,426 m (7,959 ft) yüksekliğe ulaşmaktadır.

La Palma Haritadaki Yeri: