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La Palma Adası'nda yanardağdaki patlamaların şiddeti arttı, uçuşlar durduruldu

AA |  24 Eylül 2021 Cuma - 23:42 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 23:42

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki patlamaların şiddetinin artması üzerine adadaki ticari uçuşların iptal edildiği açıklandı.


Ulusal Güvenlik Biriminden verilen bilgide, aktif durumu geçmesinden  bu yana en şiddetli patlamaların olduğu yanardağdan çıkan lavların 16  kilometrelik bir alanda 240 hektarlık alanı yok ettiği, çıkan gaz ve dumanın 4  bin 500 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.
 
Kül ve dumanlardan dolayı La Palma ve La Gomera adalarındaki ticari  uçuşların tedbir amacıyla durdurulduğu, bugün 30, yarın 47 uçuşun iptal edildiği  belirtildi.
 
Kanarya Adalarında faaliyet gösteren Binter hava yolu şirketinin  Tenerife kentine olan uçuşlara da kısıtlama getirdiği bilgisi paylaşıldı.
 
Diğer yandan şimdiye kadar 6 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği  La Palma'da, yanardağda yeni iki ağızın açılmasından ve şiddetli patlamaların  çevreye verdiği zarardan dolayı tedbir amacıyla üç mahallede 400 kişinin daha  bugün tahliye edildiği duyuruldu.
 
İspanya Jeoloji ve Madencilik Enstitüsü de yeni ağızlardan gelen lav  akıntılarının, saatte yaklaşık 60-80 metre hızla ilerlediğini belirtti.
 
Bu arada adada tahliye edilenlerin barınma sorunu devam ederken, El  Paso'daki futbol sahası da felaketzedelerin kalması için açıldı.

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İspanya La Palma Adası yanardağ
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