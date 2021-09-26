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La Palma Adası'nda lavlar nedeniyle bir haftada 462 ev yandı

AA |  26 Eylül 2021 Pazar - 23:40 | Son Güncelleme : 26 09 2021 - 23:40

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar yüzünden 462 ev yandı.


Avrupa Uzay Ajansının yer gözlem sistemi Copernicus'un verilerine  göre, lavlar bir haftada 16,4 kilometre yol alarak 212 hektarlık alanda bulunan  462 ev ile hayvancılık ve tarım amaçlı kullanılan 40'tan fazla depo ve ahırın  yanmasına neden oldu.
 
Yanardağın ana ağzında iki gün önce meydana gelen kırılmayla daha da  hızlı akan lavlar, yamaçtaki Todoque Kilisesi'nin de yanmasına yol açtı.
 
Volkanın bazı bölümlerinde lav çıkışının azaldığı, akışın en yoğun  olduğu güney bölümünde 2,5 kilometre yol kateden lavların saatte 30 metre hızla  ilerlediği kaydedildi.
 
La Palma'da evlerinden tahliye edilen 6 bine yakın kişi halen otel,  spor salonu, garaj ve diğer ada sakinlerinin evlerinde kalmayı sürdürüyor, lav  akışının durduğu iki yerleşim yerinde ise halkın evlerine geri dönmeye başladığı  duyuruldu.
 
Adadaki 3 ilçede eğitim ve öğretime ara verilmesine devam ediliyor.

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İspanya La Palma Kanarya Adaları
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