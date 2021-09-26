La Palma Adası'nda lavlar nedeniyle bir haftada 462 ev yandı

Avrupa Uzay Ajansının yer gözlem sistemi Copernicus'un verilerine göre, lavlar bir haftada 16,4 kilometre yol alarak 212 hektarlık alanda bulunan 462 ev ile hayvancılık ve tarım amaçlı kullanılan 40'tan fazla depo ve ahırın yanmasına neden oldu.

Yanardağın ana ağzında iki gün önce meydana gelen kırılmayla daha da hızlı akan lavlar, yamaçtaki Todoque Kilisesi'nin de yanmasına yol açtı.

Volkanın bazı bölümlerinde lav çıkışının azaldığı, akışın en yoğun olduğu güney bölümünde 2,5 kilometre yol kateden lavların saatte 30 metre hızla ilerlediği kaydedildi.

La Palma'da evlerinden tahliye edilen 6 bine yakın kişi halen otel, spor salonu, garaj ve diğer ada sakinlerinin evlerinde kalmayı sürdürüyor, lav akışının durduğu iki yerleşim yerinde ise halkın evlerine geri dönmeye başladığı duyuruldu.