La Casa De Papel 5. sezon yayınlandı mı, 3 Eylül saat kaçta yayınlanacak? La Casa de Papel 5. sezon başlıyor

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası soygununu konu edinen La Casa de Papel, final sezonuyla 3 Eylül'de yayında. Netflix, dizinin 5. sezon bölüm isimlerini de duyurdu. Peki, La Casa De Papel 5. sezon saat kaçta yayınlanacak?

La Casa De Papel son sezonuyla izleyicilerle buluşacak. Soygun temalı İspanyol dizisi La Casa De Papel’in final sezonu olacağını Netflix, “Soygun sona eriyor” diyerek duyurmuştu. 3 Eylül'de yayınlanması beklenen dizinin 5. sezon bölüm isimleri de belli oldu. Cuma günü izleyiciyle buluşacak 5 bölümün ardından geriye kalanlar Aralık ayında devam edecek. La Casa De Papel 5. Sezon ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? La Casa De Papel 5. Sezon yayınlandı mı?

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

La Casa De Papel 5. sezon bugün yayınlanacak yayın saati ise henüz belli olmadı.

La Casa de Papel 5. sezon bölüm isimleri...

1. Bölüm: Yolun Sonu

2. Bölüm: Reenkarnasyona İnanır Mısın?

3. Bölüm: Hayat Dizisine Hoş Geldiniz

4. Bölüm: Cennette Bir Yer

5. Bölüm: Yaşanacak Hayatlar