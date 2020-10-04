Kylie Jenner: 'Korkma anneciğim' dedi

O anları "Korkma anneciğim' dedi" notuyla yayınlayan Kylie Jenner'ın videosu 35 milyondan fazla izlenme aldı.

93 BİN TL'LİK OKUL ÇANTASI

Önceki gün Instagram hesabından kızının bir karesini yayınlayayan Kylie Jenner, Stormi'nin okula başladığını duyurmuştu. Kızına hediye olarak 93 bin TL değerinde bir sırt çantası aldığı görülen Jenner, uzun süre sosyal medyanın gündeminde yer almıştı.