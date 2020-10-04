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Kylie Jenner: 'Korkma anneciğim' dedi

04 Ekim 2020 Pazar - 16:35 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 16:35

ABD'li yıldız Kylie Jenner, Travis Scott ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Stormi'nin dizine yatarken çekilen videosunu Instagram hesabından yayınladı. Jenner, o an kızının kendisine "Korkma anneciğim" dediğini belirtti.


Geçtiğimiz gün Stormi'ye aldığı 93 bin TL değerindeki okul çantası ile gündem olan magazin yıldızı Kylie Jenner, bu kez kızı ile birlikte çekildiği bir videoyu yayınladı. 23 yaşındaki Jenner'ın gönderisinde kızının dizine yattığı görülüyor.
 
O anları "Korkma anneciğim' dedi" notuyla yayınlayan Kylie Jenner'ın videosu 35 milyondan fazla izlenme aldı.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

she said “don’t be afraid mommy” ????

Kylie ?? (@kyliejenner)'in paylaştığı bir gönderi ()

 
 
 
93 BİN TL'LİK OKUL ÇANTASI
 
Önceki gün Instagram hesabından kızının bir karesini yayınlayayan Kylie Jenner, Stormi'nin okula başladığını duyurmuştu. Kızına hediye olarak 93 bin TL değerinde bir sırt çantası aldığı görülen Jenner, uzun süre sosyal medyanın gündeminde yer almıştı.
 

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