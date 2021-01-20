Kyle O'Quinn kimdir? Fenerbahçe Beko’ya transfer edilen Kyle O'Quinn'in NBA kariyeri…

Fenerbahçe Beko, NBA'in tecrübeli oyuncularından Kyle O'Quinn ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertli kulüp, 30 yaşındaki pivot ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kyle O'Quinn kimdir? Kyle O'Quinn hakkında merak edilenler…

Fenerbahçe Beko, Philadelphia 76ers forması giyen Kyle O’Quinn ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşma sağlandığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, uzun yıllar NBA’de forma giyen başarılı pivot Kyle O’Quinn ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır." denildi. Kyle O'Quinn kimdir?

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı da transferi resmen açıkladı ve Kyle O’Quinn ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varıldığını duyurdu.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, uzun yıllar NBA’de forma giyen başarılı pivot Kyle O’Quinn (2.06, 1990) ile 2020-21 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır.

26 Mart 1990 tarihinde New York’ta dünyaya gelen Kyle O’Quinn, basketbol kariyerine kolej yıllarında Norfolk State Spartans ile başladı. 2008-2012 yılları arasında Norfolk State forması giyen O’Quinn, bu süreçte ribaund ve blok istatistiklerinde kendi konferansının en değerli isimlerinden biri olurken, kolejin en önemli savunmacılarından biri olarak anılmaya başladı. Başarılı bir kolej kariyeri geçiren O’Quinn, 2012 yazında düzenlenen NBA seçmelerinde 2. tur 49. sıradan Orlando Magic tarafından seçildi.

Kyle O’Quinn kimdir?

26 Mart 1990 New York doğumlu Kyle Brandon O'Quinn National Basketball Association (NBA) takımlarından New York Knicks forması giyen Amerikalı profesyonel basketbolcudu.

Kyle O’Quinn, basketbol kariyerine Norfolk State kolejinde başlayıp 2008-2012 yılları arasında Norfolk State’te oynadığı dönemde ribaund ve blok istatistiklerinde kendi konferansının en değerli isimlerinden biri olurken, kolejin en önemli savunmacılarından biri olarak anılmaya başladı. Başarılı bir kolej kariyeri geçiren O’Quinn 2012 Draftında 49. sırada Orlando Magic tarafından draft edildi.

Profesyonel basketbol kariyerine de Orlando Magic de başlayan Kyle O’Quinn, 3 sezon boyunca mücadele ettiği Florida temsilcisinde toplam 177 maçta oynadı ve 5.4 sayı – 4.4 ribaunt – 1.1 asist ve 0.9 blok ortalamaları yakaladı.

2015-16 sezonunun başında New York Knicks‘e transfer olan ve burada da 3 yıl oynayan O’Quinn, New York temsilcisinde geçirdiği 3 sezonda toplam 221 maç oynarken bu karşılaşmalarda maç başına 6.1 sayı – 5.2 ribaunt – 1.6 asist ve 1.1 blok üretmeyi başardı.

New York macerası bittikten sonra 2018-19 sezonu boyunca Indiana Pacers formasını terleten tecrübeli pivot, 45 karşılaşmaya çıkarken maç başına 8.2 dakika süre alırken 3.5 sayı – 2.6 ribaunt – 1.2 asist ve 0.7 blok yaptı.

Son olarak geçen sene Philadelphia 76ers‘ın kadrosunda bulunan O’Quinn, 29 maçta sahaya çıkarken maç başına 10.8 dakika süre aldı. Tecrübeli uzun, bu maçlarda da takımına 3.5 sayı – 4.0 ribaunt – 1.8 asist ve 0.8 blokluk katkı verdi.

30 yaşındaki 2.08'lik basketbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği belirtildi. Geçen sezon 3.5 sayı, 4 ribaund, 1.8 asist, 0.8 blok ile oynayan O'Quinn, kariyerinde Orlando Magic, New York Knicks ve Indiana Pacers formaları da giydi.

2012-2015 yılları arasında Orlando Magic, 2015-2018 yılları arasında da New York Knicks formaları giyen O’Quinn, 2018-19’da ise Indiana Pacers’a transfer oldu. Tecrübeli oyuncu, son NBA sezonunu ise 2019-20’de Philadelphia 76ers ekibinde geçirdi. NBA kariyeri boyunca hırsı, mücadele gücü ile ribaund ve bloklardaki etkinliğiyle tanınan ve toplamda 472 maçta forma giyen O’Quinn’in NBA kariyerindeki istatistikleri şu şekildeydi:

2012-2013 (Orlando Magic): 57 maç, 11.2 dakika, 4.1 sayı, 3.7 ribaund, 0.9 asist, 0.5 blok

2013-2014 (Orlando Magic): 69 maç, 17.2 dakika, 6.2 sayı, 5.3 ribaund, 1.1 asist, 1.3 blok

2014-2015 (Orlando Magic): 51 maç, 16.2 dakika, 5.8 sayı, 3.9 ribaund, 1.2 asist, 0.8 blok

2015-2016 (New York Knicks): 65 maç, 11.8 dakika, 4.8 sayı, 3.8 ribaund, 1.1 asist, 0.8 blok

2016-2017 (New York Knicks): 79 maç, 15.6 dakika, 6.3 sayı, 5.6 ribaund, 1.5 asist, 1.3 blok

2017-2018 (New York Knicks): 77 maç, 18.0 dakika, 7.1 sayı, 6.1 ribaund, 2.1 asist, 1.3 blok

2018-2019 (Indiana Pacers): 45 maç, 8.2 dakika, 3.5 sayı, 2.6 ribaund, 1.2 asist, 0.6 blok

2019-2020 (Philadelphia 76ers): 29 maç, 10.8 dakika, 3.5 sayı, 4.0 ribaund, 1.8 asist, 0.8 blok

Sürelerinin büyük bölümünü beş numara pozisyonundan alan O’Quinn, dört numara pozisyonunda da forma giyebiliyor. Alçak posttaki etkinliği, ribaund gücü ve blok tehdidi, pasör oyunu, O’Quinn’in oyunundaki en önemli artılar.

Dünyanın en önemli basketbol organizasyonu olan NBA’de sekiz sezon boyunca, dört farklı takımda forma şansı bulan ve önemli bir NBA kariyeriyle ilk kez Avrupa’ya gelecek olan Birleşik Amerikalı pivot, Fenerbahçe Beko’nun uzun oyuncu rotasyonunun en önemli parçalarından biri olacak.

Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Kyle O’Quinn’e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz.