KYK yurtlarıyla ilgili son dakika açıklaması! Bakan Kasapoğlu: Yüzde 70...

Gündemdeki üniversite yurtlarıyla ilgili tartışmalara değinen Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:

- Türkiye'nin son 19 yılda sessiz sedasız gerçekleştirdiği devrimlerden bir tanesi de gençlere yaptığı yatırımlardır.

Açık ara dünyanın en güçlü, hem hizmet kalitesi açısından hem de nicel anlamda, en güçlü altyapı bizde.

- 1 milyondan fazla Yurt yatak kapasitesi var. 2002'de 190 yurt sayısı varken bugün 774 yurt sayısı var. 182 bin yatak 2002 yılında, şu an itibarıyla ise 724 bin 126. Bu 724 binlik rakamın içerisinde son 19 yılda bizim 182 bin kapasiteden çeşitli nedenlerle yıkıp yeniden inşa ettiğimiz 120 bin yatak var.

- 75 il, 57 ilçe iken bugün 81 il 245 ilçede yurtlarımız var. Kıbrıs 'ta binlerce öğrencimiz var. 2002'de rakam 0, şu an itibarıyla orada 5 yurdumuz var. 451 bin öğrenci kredi-burs alıyorken bugün 1.5 milyona yakın öğrenci bu imkandan faydalanıyor.

- Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin sadece barınması değil bizim amacımız. Onlar için en iyisini sunmak. Bu çerçevede de beslenme önemli bir konu. Yurtta kalan arkadaşlarımıza her ay 570 liralık bir katkı sunuyoruz. Eskiden olduğu gibi menüde ne varsa onu almak zorunda değil, açık büfe var.

- Dünyanın en güçlü altyapısı. Otel zincirleriyle rekabet edebilecek derecede de bir genişliğe sahip. Bu rakamı her geçen gün artıracağız.

724 BİN KAPASİTE İHTİYACI KARŞILIYOR MU?

- 30'dan fazla ilimizde boş yatağımız var, yedekler yerleştirilmiş durumda. İhtiyaçları göz önünde bulundurarak bu süreci yakından takip eden bir mekanizmamız var.

- Bu yıla özgü bir yoğunluk var. Biz bu yoğunluğu hem bakanlık olarak hem kamu kurumlarıyla her geçen gün azaltıyoruz. 30 ilde yedeklerimiz tamamlanmış durumda. Özellikle büyükşehirlerimizde yedek sayılarını eritiyoruz.

YURDA YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİ SAYISI NEDİR?

- Yeni açılan yurtlarımızla 725 bin 933 kapasiteye ulaştık. 624 bin başvurumuz söz konusu, bu yıl için. Bu rakam normal şartlarda, pandemi öncesinde 350 binlerde. Bu yıl pandemiden kaynaklı bir yığılmanın sonucu olarak bu rakamı görüyoruz.

- Biz şu an itibarıyla 624 binin 430 binden fazlasını, yüzde 70'e yakınını yurtlarımıza yerleştirdik. Yıllık ortalamamız yüzde 90'lara gelecek. 624 bin başvuru normalde 1. sınıfların başvurusu değil. Üniversitelerin yüz yüze eğitim e ara vermesinin neticesi olarak, geçen yıl başvuru almadığımız için hem 1 hem de 2. sınıfların başvurusunu aldık.

- Bu rakamın ikiye katlanmasına rağmen biz tüm bu gençleri barınma noktasında destekleyeceğiz. Barınma ihtiyacı olan her öğrenci TC sosyal güvencesi altında. 10 gün içinde yüzde 70'i yakaladık talebin 2 kat olmasına rağmen, bu çok önemli.

- Sayın Cumhurbaşkanımızın felsefesi ve AK Parti iktidarının politikası, gençlere güven ve gençlerin her alanda desteklenmesi.

- 2019'da başvuru sayısı 374 bin. Bizim şu an itibarıyla yaptığımız yerleştirme 430 bin. Biz 2019'daki talebin çok önündeyiz.

YÜZDE 30'LUK KİTLEYE MESAJ...

- Yerleştirme 2 temel şekilde yürüyor: Asil yerleşenler ve yedek yerleşenler. Bu oran her geçen gün yüzde 70'lerden yukarı çıkabilecek bir oran, birkaç hafta içerisinde bu rakam çok daha yüksek olacak.

- Öğrencilerimizden isteyen herkesin barınma ihtiyacını giderecek şekilde tüm imkanlarımızı ortaya koyuyoruz. Sağlık alanında altyapımız neyi taahhüt ediyorsa öğrencilerimizin barınmasıyla da ilgili aynı şeyi taahhüt ediyoruz.

- Karamsarlık tablolarına, gençleri istismar aracı olarak kullanan yapılara prim vermeyelim.

CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU'NUN YURT VAATLERİNE YANIT

- Sayın Kılıçdaroğlu 8 milyon öğrenci var, 8 milyon yurt yapacağım demişti. Bu hafta 3 milyon 800 bine düştü. Toplam öğrenci 8 milyon 335 bin. 4 milyon 410 bini uzaktan eğitim öğrencisi, 3 milyon 925 bini ise örgün eğitim öğrencisi. Üniversite nedeniyle il değiştiren 400-450 bin civarı öğrenci var. Bunun 4 yıllık karşılığı 1 milyon 800 bin civarı. Yurda başvuru sayısı ise 300-350 bin.

EYLEM YAPAN ÖĞRENCİLER

- Yardımcı olmak için yurt başvuruları ve bu çerçevedeki yedek sıralarına bakalım dedik. Maalesef, hemen hemen tamamının yurda başvurusu dahi yok. Sadece 3-4 kişinin yedek sıralaması söz konusu. Onun haricinde çoğunun öğrenci olmadığı, öğrenci olanların da yurt başvurusu olmadığı kayıtlarda var.

- Bakanlığımızın yurtları, tüm imkanları gençlerimizin emrinde. Bu süreci hızla devam ettiriyoruz. Talebi olan genç arkadaşlarımızın bakanlığımızla irtibatı kurmaları noktasını da tekrar ifade ediyorum. Cuma günü yeni yerleştirmelerimiz var, pazartesi tekrar olacak.