10 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.450 -0.17 EURO 9,9790 -0.14
USD 8,4200 -0.21 ALTIN 487,370 0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

KYK yurtlarıyla ilgili flaş açıklama! Açıklama geldi

AA |  10 Eylül 2021 Cuma - 11:56 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 11:59

KYK yurtlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Üniversite öğrencilerinin barınacağı yurtlar Kovid-19 tedbirleriyle gençleri bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda yeni akademik yıl öncesi, Kovid-19 salgını kapsamında dezenfekte ve temizlikten sosyal mesafenin korunmasına kadar her türlü tedbirin alınmasına yönelik hummalı bir çalışma yürütülüyor.


Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı  üniversite öğrenci yurtları, Kovid-19 önlemleri kapsamında gençleri ağırlamaya  hazırlanıyor. 
 
Yüz yüze eğitimin başlayacağı üniversitelerde öğrenim görecek kız ve  erkek öğrencilerin kaldığı yurtlarda hummalı bir çalışma yürütülüyor
 
2020-2021 ve 2021-2022 akademik yıllarında, üniversitelerin örgün  eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler için 12 Eylül'e kadar yurt  başvuruları sürerken binalar ve sosyal alanlarda da Kovid-19 tedbirlerine yönelik  önlemler alınıyor.
 
Yaşam alanları sürekli dezenfekte edilerek temizlenen yurtlar, sosyal  mesafe ve temizlik kurallarına yönelik uyarı levhaları ve görsellerle de  donatılıyor.
 
Özellikle elle temas edilen noktalara dezenfektanlar konulan  yurtlarda, maske temini konusunda da öğrencilere destek olunması planlanıyor.
 
Gençlerin oda temizliğinde hijyen şartlarını sağlayacak materyallerin  de yurt yönetimlerince temin edilmesine yönelik hazırlıklar sürüyor. Yemekhanedeki ürünlerden kuru gıdalar da paketlenmiş halde  öğrencilerin hizmetine sunularak salgın tedbirlerinin üst düzeyde olması  hedefleniyor.
 
"Salgın önlemleri noktasında kontroller sürekli yapılacak"
 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, AA muhabirine, öğrencileri  büyük bir özlemle beklediklerini söyledi. Üzerlerine düşen tüm görevleri yerine getirdiklerini, temizlik ve  dezenfekte çalışmalarını periyodik sürdürdüklerini belirten Başparmak şöyle devam  etti: "Haftada bir zaten bu çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bir aile  ortamında çocuklarımızı kendi evlerine bekliyoruz. Odalarda çocukların ne gibi  kurallara uyacaklarını belirten levhalar astık. Yemekhanelerde ne şekilde  oturacaklarını, masalarda ikişer kişi oturacak şekilde uyarı levhalarını  belirledik. Ayrıca yemek alırken sosyal mesafe koymalarını, içeri girerken de  dezenfekte işlemlerini yapmalarını sağlayacağız."
 
Başparmak, salgın önlemleri noktasında kontrollerin sürekli  yapılacağını ve öğrencilerin huzurlu bir akademik dönem geçirmelerini  istediklerini söyledi.
 
Yurtlar hazır hale getirildi
 
Öğrencilere de aşı olmalarını tavsiye ettiklerini belirten Başparmak,  "HES kodlarına bakarak ve ateş ölçümlerini yaparak öğrencilerimizi, evlatlarımızı  yurtlarımızda barındıracağız. Öğrencilerin geliş gidişlerinde, diğer ortamlarda  da maske ve mesafe kurallarına uymalarını tavsiye ediyoruz zaten. Bizim buralarda  yapacağımız sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetlerde de onları belli bir şekilde  yığılmalar olmadan bu hizmetleri de vermeye çalışacağız." diye konuştu.
 
Devlet yurtlarında kalacak öğrencileri güzel bir ortamın beklediğini  dile getiren Başparmak şunları kaydetti: "Ailelerimiz çok rahat olsun. Öğrencilerimizin her türlü takibi  yapılacak. Herhangi bir hastalığı, bir şikayeti olduğu zaman da hastanede tedavi  takiplerini de yapacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızı tüm  illerde gerçekten güvenilir, konforlu ve temiz bir şekilde öğrencilerimize hazır  hale getirdik. Ailelerimiz çok rahat olsunlar, gönülleri ferah olsunlar, biz  kendi evlatlarımız gibi onların sağlığıyla, temizliğiyle her türlü ihtiyaçlarıyla  ilgileneceğimizi bilsinler. Kendi evlerine öğrencilerimizi bekliyoruz, biz de  onları özledik."

ETİKETLER

kyk yurt devlet yurtları üniversite yurtları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.