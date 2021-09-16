KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? KYK yurt yedek sırası sorgulama: KYK yedek sırası nasıl öğrenilir?

KYK yurt yedek sırası nasıl öğrenilir, sıra ne zaman gelir? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KYK yurt sonuçlarını kontrol eden öğrencilerden yedeğe kalanlar ise yedek sırası ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, KYK yedek sırası ne demek? İşte KYK yurt yedek sırası sorgulama…

GSB KYK yurt sonuçları açıklandı. Yurt başvuruları sonrasında adaylar asil ve yedek olarak sıralanırken, yedek olan adayların yoğun araştırması da başladı. Asil adaylar gerekli işlemleri tamamladıktan sonra kayıtlarını yapabilecekler yedek adaylar ise sıranın gelmesini bekleyecek.

KYK YEDEK SIRASI NEDİR?

Kesin kayıtlarını yaptırmayanların yedekleri anlamına gelen KYK yedek süreci kesin kayıt döneminin sona ermesine kadar devam edecek.

KYK yurt sonuçları açıklamasında maddi duruma göre ve belirli kriterlere göre yapılan sıralandırma sonrasında asil sıra ve yedek sıra belirleniyor. Asil sıra direkt olarak kayıt yaptırma hakkı kazanırken yedek sırada bulunanlar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.

KYK YURT YEDEK SIRASI NE ZAMAN GELİR?

İlk yerleştirmede herhangi bir yurda kayıt hakkı elde edemeyen öğrenciler, ilk üç yerleştirmeyi bekleyecek. İlk üç yerleştirme kısa süre içerisinde tamamlanacak. Bu yerleştirmelerin yanı sıra, yıl boyunca yedek yerleştirme süreci devam edecek.

KYK YEDEK SIRASI NASIL ÖĞRENİLİR, SORGULAMA?

KYK yedek sırasını GSB’nin sonuç sayfasından sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz. Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.

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