KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları hakkında GSB’den açıklama!

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite öğrencilerinin gözü kulağı Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek açıklamaya çevrildi. KYK yurt başvuruları hakkında araştırma yapanlara Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan açıklama geldi. GSB yurt başvurularının Yükseköğretim Kurulu tarafından açıklanacak olan akademik takvimin ardından başlanacağını duyurdu.

Üniversite yerleştirme sonuçları açıklanınca öğrenciler Yükseköğretim Kurumuna yerleşmeye hak kazandıkları şehirlerdeki yurtlar ile eğitimlerine destek olacakları bursları araştırmaya başladı. KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman sorusuna, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan cevap geldi. GSB tarafından yapılan açıklamada, Yükseköğretim Kurulu'nun akademik takvimi yayımlaması beklendiği duyuruldu.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin ise kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılır. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilir. Değerlendirmenin sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilecek, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilecek.