KYK yurt sonuçları açıklanınca, yurtlar hakkında yanıt aranan sorular da arttı. Yurt hakkı elde eden kişilerin en çok merak ettikleri ise KYK yurt tipleri ve ücretleri oldu. Peki, KYK yurt ücretleri 2021 ne kadar? KYK yurt ücretleri nereden ödenir, nereye yatırılır? İşte 2021 KYK yurt ücretleri ve KYK yurt ücreti ödeme süresi…

KYK yurt ücreti ne kadar, nereden ödenir? Üniversiteyi başka bir şehirde kazanan öğrencilerin, barınmak için başvurdukları KYK yurtları sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla öğrenciler yurt ücretleri ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı öğrenci yurtlarının aylık ücretleri Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yayınlandı. Peki, oda tipine göre KYK yurt ücretleri ne kadar? Yurt ücretleri ne zaman, nereye yatırılır? KYK yurt ücreti ödeme süresi ne, ödeme gecikirse ne olur?

2021 KYK YURT ÜCRETLERİ AYLIK NE KADAR?

KYK yurt tipleri; 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanmaktadır. Bu tipler, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi hususları içermektedir.

Bu bilgilere göre 1. tip KYK yurt fiyatı ve depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla. 6. tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik oluyor.

6 kişilik odalara sahip olanların tuvalet banyosu katlarda ortak kullanılır, tuvalet ve banyosu oda içlerinde olan 1-2 kişilik odaların fiyatları ise daha yüksek oluyor.

1. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ : 230

DEPOZİTO ÜCRETİ: 314

2. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 250

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

3.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 290

DEPOZİTO ÜCRETİ: 342

4.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 325

DEPOZİTO ÜCRETİ: 444

5.TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 360

DEPOZİTO ÜCRETİ: 492

6. TİP KYK YURTLARI

KYK YURT ÜCRETİ: 390

DEPOZİTO ÜCRETİ: 533

KYK YURT ÜCRETİ ÖDEME GECİKİRSE NE OLUR?

Yurt ücretini ödenmemesi ya da gecikmesi durumunda, şu şekilde bir süreç ilerler.

Yurt ücretini ayın son gününe kadar ödemeyen öğrencinin yurt ücreti takip eden ayın ilk işgünü depozitosundan mahsup edilir. Depozitosunu tamamlaması için ayın 10’u mesai bitimine kadar (ayın 10’unun resmî tatil olması durumunda takip eden işgünü mesai bitimine kadar) süre verilir. Bu sürenin sonunda depozitosunu tamamlamaz ise bu günlerin ücreti de depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinir. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilir. Talep edilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.

Öğrenciler (a) bendinde belirtilen depozito tamamlama hakkından öğretim dönemi ve takip eden tatil ayları içinde en fazla iki kez yararlanabilirler. Üçüncü tekrarında öğrencinin yurt ücreti depozitosundan mahsup edilerek kaydı silinir. Kalan depozitosu talebi halinde iade edilir. Talepedilmemesi halinde depozitosu 5 yıl bekletilir ve 5 yılın sonunda irat kaydedilir.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN, NEREYE YATIRILIR?

Yurt kaydı yapmak için ilk kayıt ücreti yatıracak olan öğrenciler ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden, banka şubelerinden ve mobil uygulamasından yapabilirler.

Ödeme yapmak için Ziraat Bankası ödemeler ekranına geçip ardından eğitim sınav ve üniversite ödemeleri sekmesinin seçilmesi gerekiyor. Daha sonra açılan ekrandan KYK ödemeleri işaretlenecek yönlendirilen sayfadan da yurt ödemeleri seçilecek. TC no yazarak sorgulama yaptıktan sonra ödemeniz gereken tutar ekranda çıkacak