Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin 2020 yılı eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Burs ve kredi ödemeleri kimlik numarasının son hanesine göre ödenecek. Burs ve kredi ödemelerinin başlamasının ardından gözler yurt başvurularının başlayıp başlamadığına çevrildi. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? İşte KYK yurt başvurusu detayları…

Üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu. Üniversite sonuçlarının belli olmasının ardından gözler KYK burs, kredi ve yurt başvurularının verileceği güne çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 2020 yılı eylül ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi. Bakan Kasapoğlu, ödemelerin 6-10 Eylül 2020 tarihlerinde TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını ifade etti. TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Eylül, "2" olanlar 7 Eylül, "4" olanlar 8 Eylül, "6" olanlar 9 Eylül ve "8" olanlar ise 10 Eylül'de ödemelerini alabilecek. Peki, KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? KYK yurt başvurusu 2020…

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK yurdu araştırmalarına başladı. Konu hakkında Bakanlığın yaptığı açıklamada; “Her yıl ağustos ayında aldığı yurt başvurularını, bu yıl yaşanan pandemi süreci sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır” sözleri paylaşıldı.

KYK YURT VE BURS BAŞVURULARI İÇİN AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuruların YÖK tarafından belirlenecek takvime göre yapılacağını söylerken, Yükseköğretim Kurumu da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada üniversite yönetimlerinin yeni dönem için 1 Ekim’den sonra planlama yapmasını söylemişti. Yani KYK yurt başvuruları bu tarihe göre planlanarak açıklanacak.

KİMLER YURT BAŞVURUSUNDA BULUNABİLİR?

1. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

2. ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,

3. Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,

4. Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.

5. Değerlendirme sonuçları; Kurumumuz internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.