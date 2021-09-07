KYK yurt başvurusu e devlet ile nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor? Başvuruların sona ereceği tarih ve KYK yurt başvurusu ekranı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurtlarının yeni dönem başvurularının başladığını açıkladı. Bakan tarafından yapılan açıklamanın ardından üniversite öğrencileri KYK yurt başvurusu ile ilgili sorgulamalara başladı. Peki, KYK yurt başvurusu e devlet ile nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor? KYK yurt başvurusu son tarih ve KYK yurt başvurusu ekranı…

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020- 2021 ve 2021- 2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvuruların başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteli arkadaşlarım GSB yurtlarına hoş gelecek, sefa getirecek. Yurtlarımıza başvurular başladı” diyerek başvuruların sona ereceği tarihi ve nasıl yapılacağını aktardı. E- devlet KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor? KYK yurt başvurusu son tarih ve KYK yurt başvurusu ekranı…

KYK yurt başvurusu ne zaman bitiyor?

Yurt başvuruları 12 Eylül, saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Ayrıca, 1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de başvurularını e- Devlet üzerinden yapabilecek. Öğrenciler, 12 Eylül 2021 saat 23.59'a kadar başvurularını yapabilecek.

Uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ilerleyen tarihlerde alınacak.

10 Eylül 2021 tarihinden sonra kayıt yaptıracak olan ek kontenjan, yatay dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurt içi, yurt dışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile Türkiye'de eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.

KYK yurt başvuruları nasıl yapılır?

KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Başvuru sırasında öğrenciler ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgileri dolduracaklar.

KYK yurt başvurusu ekranı

YURT BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

Başvuruda dikkat edilecek hususlar

1.Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.

2.Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız.



3.Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, kimlik kartı / nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.



4.Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.



5.Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.

Yurt başvuruları değerlendirilmeyecek öğrenciler

1) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olmayan öğrenciler,



2) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olan öğrenciler,



3) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan öğrenciler,



4) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası alan öğrenciler,



5) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışan öğrenciler,



6) Kamu personeli olan öğrenciler,



7) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunan öğrenciler,



8) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz beş yaşını dolduran öğrenciler,



9) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları içinde bulunan öğrenciler (%40 engelli, yetiştirme yurdunda kalarak liseyi tamamlayan, anne ve babası vefat etmiş olan, devlet koruması altındaki öğrenciler hariç)