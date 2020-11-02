KYK yurt başvurusu 2020-2021: Başvuru başladı mı, yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt başvuru tarihleri 2020…

KYK yurt başvurusu 2020 başladı mı, ne zaman başlayacak? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının başladığını duyurmasının ardından, gözler KYK yurt başvurularının yapılacağı tarihe çevrildi. Yurt başvuru takviminin gündeme gelmesi, öğrencilerin KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak sorusunu sormalarına neden oldu. İşte KYK yurt başvurusu 2020 detayları…

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim programına kayıtlı öğrenciler için burs başvurularının başlamasıyla gözler barınma imkânı sağlayacak yurt başvurularına çevrildi. KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt aranıyor.

KYK YURT BAŞVURUSU 2020 NE ZAMAN?

2020-2021 KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK yurt başvuruları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"GSB Yurtları, öğrenim kredileri ve burs başvuruları ile ilgili gelişmeler sosyal medya hesaplarımız ve Web sitemizde duyurulacaktır. Farklı kaynaklara itibar etmeyiniz. Yurt başvuru tarihleri Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu'nun kararları doğrultusunda belli olacaktır."

2020 KYK YURT ÜCRETİ NE KADAR?

2019-2020 eğitim öğretim yılında KYK yurtlarında aylık yurt ücreti 200 TL olmakla birlikte, yüksek standartlı KYK yurtlarının aylık ücreti ise 215-340 TL arasında değişiyor. K.K.T.C'de bulunan KYK yurtlarında ise aylık ücret 400 TL.