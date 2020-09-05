Üniversiteye yerleşen öğrenciler, eğitimin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi yapılacağı sorusuna yanıt ararken Sağlık Bakanlığı'ndan gelen tavsiye 'üniversiteler açılacak mı?' sorusunu yeniden gündeme getirdi. Bazı üniversitelerin uzaktan eğitim kararı almasının ardından öğrenciler okudukları şehirlerde yaşadıkları evlerin ve yurtların sözleşmelerini iptal etmeye başladı bile. Ancak üniversitelere bu yıl başlayacak olanlar için durum biraz farklı. Öğrenciler üniversitelerin kararını açıklamasını beklerken yeni kazanan öğrenciler de yurt ve ev arayışına ağırlık vermiş durumda. Devlet yurduna giremeyenler, bu yıl yurt ararken yalnızca fiyat ve imkanlara değil virüs önlemlerine ve eğitime ara verilmesi durumunda yapacağı ödemeye dikkat edecek. Çoğu yurtta odalar tek kişiliğe çevrilirken, fiyatlar artıyor. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? Özel yurt ücretleri ne kadar? İşte il il yurt fiyatları ve ödeme koşulları...

2020 Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Ancak üniversitelerin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi eğitim yapacağı pek çok öğrenci tarafından merak ediliyor. Uzaktan eğitim kararı alan üniversitelerin mevcut öğrencileri okudukları şehirlerde yaşadıkları evlerin ve yurtların sözleşmelerini iptal etmeye başladı. Üniversitelerin eğitim modeli konusunda net bir sonuca varmaları önemli. Çünkü, yeni kazanan öğrencilerin yurt ve ev arayışları başladı. Şimdi de ikamet ettikleri şehirden farklı bir yerde üniversite okuyacaklar için ‘kalacak yer’ telaşı başladı.

Üniversiteler 1 Ekim’den itibaren açılmaya başlayacak. Öğrenciler şimdiden yurt arayışına girdi. Bu telaşın üstüne bu yıl corona virüs korkusu eklendi. Öğrencilerin ve velilerin aklında bir de 'üniversiteler uzaktan eğitime geçerse ödenen ücretler boşa mı gidecek?' sorusu var. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? Özel yurt ücretleri ne kadar? İşte il il yurt fiyatları ve merak edilen soruların cevapları...

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yurtta kalmayı tercih eden öğrenciler ilk etapta Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK) seçeneklerine yöneliyor. Yurt başvuruları üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra yurtkur.gsb.gov.tr sitesi üzerinden duyuruluyor. Henüz bir duyuru yapılmadı. Duyuru yapıldıktan sonra başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Devlet yurtlarında aylık ücret geçen yıl 200 liraydı. Özel nitelikli yurtların aylık ücreti ise 215 lira ile 340 lira arasında değişiyordu.

ÖZEL YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Posta Gazetesi'nden Meltem Kara Söyleyenoğlu'nun haberine göre, son dönemde özel yurtların sayısında da hızlı bir artış var. Öğrenci yurtlarının bir gayrimenkul yatırım aracı olarak görülmesiyle büyük inşaat firmaları da yurt yatırımlarına hız verdi. Örneğin Nef’in Novu, Bilgili Holding ’in Republica, Erkanlı’nın Univa gibi zincirleşmiş öğrenci yurtları bulunuyor. Bunların dışında vakıfların ve yerel bir çok şirketin özel yurt seçenekleri var.

YURT ÜCRETİ FİYATLARI NEDEN FARKLI?

Yurt fiyatları oda sayısına, öğrenci yoğunluğuna ve verilen hizmete göre değişiyor. Yurtlarfiyatlar.com'un Türkiye genelinde 300'den fazla öğrenci yurdundan aldığı verilere göre, yıllık ücretler 4 bin liradan başlayıp 52 bin liraya kadar değişiyor. Özel yurtlar ve vakıf yurtları arasında aylık ortalama 600 lira gibi bir fiyat farkı var. Vakıf yurtları, devletten öğrenci başına yıllık ortalama 6 bin lira yardım alabildikleri için özel yurtlara nazaran daha uygun fiyat verebiliyor.

CORONA VİRÜS KRİTERLERİ ÖNEM KAZANDI

Republica Aparts Üst Yöneticisi (CEO) Eylem Fındık, pandemi sürecinde bazı yurtlarda öğrencilerin büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi. Fındık, “Bu yıl öğrencilerin en çok dikkat etmesi gereken konu kurum güveni ve marka bilinirliği. Tekrar bir pandemi süreci yaşayacak olursak karşılarında muhatap bulmaları çok önemli” dedi. Fındık, yurtlarda corona virüse karşı alınması gereken önlemleri şöyle anlattı:

- Düzenli olarak dezenfekte işlemi yapılmalı.

- Her saat başı sık temas edilen yerler dezenfekte edilmeli.

- Binaların içerisine düzenli olarak temiz hava sirkülasyonu yapılmalı.

- İzolasyon odaları hazırlanmalı.

- Bina giriş ve çıkışlarında herkesin ateşi ölçülerek kayıt altına alınmalı.

- Ortak alanlar fiziksel mesafe koşullarına göre yapılandırılmalı

YURTLARDA KALABALIK ODALAR OLMAYACAK

Corona virüs salgını yurt tercihlerinde de değişime neden oldu. Öğrenciler paylaşımlı odalar yerine tek kişilik odaları tercih etmeye başladı. Yurtlarfiyatlar.com Kurucusu Tuğrul Arslan, tek kişilik odalara olan talebi karşılamak için öğrenci yurtlarının çok kişilik odalarını azaltarak 1-2 kişilik oda sayısını arttırmaya başladıklarını söyledi. Arslan, “Özellikle 1-2-3 kişilik odaların fiyatları pandemi dolayısıyla daha fazla rağbet gördüğü için yüzde 20-30 civarında artış gösterdi. 4 ve 5 kişilik oda fiyatları yüzde 15-20 arttı” dedi.

İL İL YURT FİYATLARI

YURTTA KALINMAZSA PARA İADE EDİLİR Mİ?

Corona virüs salgını nedeniyle üniversiteler eğitime ara verince ailesinin yanına dönen öğrenciler zorluk yaşadı. KYK yurtlarında bu süreçte ücret alınmazken, özel yurtlarda durum farklıydı. Bazı yurtlar iade yaparken bazıları da bakiyeyi bir sonraki döneme aktardı. Ancak yurtların tamamına yakını ‘Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre, yüzde 30 ödeme aldı. 2020-2021 döneminde de eğitime ara verilmesi durumunda yönetmelikteki şartlar geçerli olmaya devam edecek.

Yurt seçerken MEB ’den ruhsat ve izin almamış bir yeri asla tercih etmeyin. Pandemi önlemlerine uyulup uyulmadığını özellikle kontrol edin. Bu adımlardan sonra markanın güvenilirliği, tesisin güvenliği, ulaşım, sosyal yaşam olanaklarını araştırın.

İSTANBUL'DA YURT FİYALARI