KYK yurt başvuruları ne zaman? KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu?

Eylül ayına kısa bir süre kala KYK yurt başvuru tarihleri merak ediliyor. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıtlar da başlayacak. KYK yurt başvuruları da üniversite kayıtları ile eş zamanlı yapılacak. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Peki, 2021 KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu? İşte 2021 KYK yurt başvuru tarihleri...

KYK yurt başvuru tarihleri merak ediliyor. Üniversite tercih işlemlerini tamamlayan ve yerleştirme sonuçlarını bekleyen adayların gözü KYK'ya çevrildi. Üniversitelere kayıt süreci 4 Eylül'de başlayıp 8 Eylül'e kadar tamamlanacak. Eylül ayına kısa bir süre kala yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvurularını kurum tarafından belirtilen tarihlerde e-Devlet üzerinden yapacaklar. Peki, 2021 KYK yurt başvurusu ne zaman başlıyor? 2021 KYK yurt başvuru tarihi belli oldu mu? İşte 2021 KYK yurt başvuru tarihleri...

Üniversite yerleştirme sonuçları YKS tercih sonuçları açıklanma tarih henüz belli olmadı. Buna karşın, kılavuzda yer alan bilgilere göre "Elektronik kayıt" 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Üniversitelerde eğitim ise, 2021-2022 eğitim öğretim takvimine göre 13 Eylül'de başlayacak.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK yurt başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK tarafından yurt ve burs başvuruları alınıyor.

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza , mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrencilerden yurtlarda hali hazırda kayıtlı olmayanlar ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.

ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler, 7143 sayılı Kanun kapsamında aftan yararlanarak yeniden öğrenime başlayan öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurtdışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencilerin başvuruları Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde e-devlet kapısı üzerinden yapılmaktadır.

Değerlendirme sonuçları; Bakanlık internet sayfası http://sonuc.gsb.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacak.