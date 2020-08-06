KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvuruları şartları! (KYK yurt başvurusu 2020)

KYK yurt başvuruları, YKS tercih işlemlerinin başlamasıyla yoğun bir şekilde aranıyor. Yükseköğretim kurumlarına yerleşen öğrenciler eğitim hayatları boyunca faydalanacağı KYK yurt başvuruları hakkında araştırma yapmaya başladı. KYK yurt başvuruları ne zaman 2020? KYK yurt başvuruları şartları nelerdir?

KYK yurt başvuruları ne zaman 2020? KYK yurt başvuruları 2020 ne zaman başlıyor, soruları YKS tercih işlemlerinin başlamasıyla yoğunluk kazandı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), ilk defa bir yükseköğretim programına yerleşen ve bir yükseköğrenim programının ara sınıfında bulunan öğrencilere kredi, burs ve yurt imkânı tanıyor. Peki, KYK başvurusu nasıl yapılır? KYK ücretleri ne kadar? KYK yurt başvurusu 2020 – 2021 hakkında merak edilenler…

KYK YURT BAŞVURULARI 2020 NE ZAMAN?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere KYK yurdu imkanı da sunuluyor

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile resmi bir açıklamada henüz yapılmadı. KYK yurt başvuruları geçen yıl 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

KYK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Üniversite tercih sonuçlarının KYK başvurularının açılacağı düşünülüyor. İlk kez bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencileri KYK yurdu için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) e-devlet üzerinden başvuru yapılacak.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

KYK yurt ücretlerine geçtiğimiz yıl yapılan zam oranının ardından ücretleri farklı olan tam KYK ile yarı özel KYK yurt ücretleri 200 TL'den başlıyor. Yarı özel KYK'ların aylık ücretleri 340 TL üst sınırına kadar çıkabiliyor. Ayrıca kayıt esnasında bir aylık depozito alımı da yapılıyor.