KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor? KYK yurt başvuruları 2021

KYK yurt başvuruları üniversite sınavına giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla tercihlerini yapacak olan adaylar, yurt ve burs aramalarını şimdiden hızlandırdı. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman?

KYK yurt başvuruları, YKS’ye giren öğrenciler tarafından araştırılan konuların başını çekiyor. Şehir dışında bir üniversite tercih edecek olan adaylar KYK yurt başvurularına kilitlendi. YK sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak, tercihlerin ise ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. KYK yurt başvuruları ne zaman başlıyor, belli mi?

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvurusu tarihi YURTKUR'dan gelecek haberle belli olacak. YURTKU’R’un başvuru tarihini ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.