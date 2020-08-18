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KYK yurt başvuruları ne zaman? 2020 KYK yurt başvuruları tarihi...

18 Ağustos 2020 Salı - 9:24 | Son Güncelleme : 18 08 2020 - 9:24

KYK yurt başvuruları ne zaman sorusu YÖK tarafından üniversitelerin 1 Ekim'den itibaren açılabileceğini açıklamasının ardından merak edilen konuların başında geliyor. e-Devlet üzerinden alınan KYK yurt başvuru işlemlerine her yıl binlerce öğrenci müracaat ediyor. Hem mevcut üniversite öğrencileri hem de yeni başlayacak üniversite öğrencilerinin gözü KYK yurt başvuruları ile ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? 2020 KYK yurt başvuruları tarihi...


Üniversitelerde 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı corona virüsün gölgesinde 1 Ekim'den itibaren başlayacak. YÖK, üniversitelerin 1 Ekimden itibaren açılabilecekleri ve hibrit eğitim modeli uygulayabilecekleri yönünde açıklama yaptı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt işlemleri ise 31 Ağustos'ta başlayacak. Üniversiteler için takvimin belli olmasıyla birlikte öğrencilerin gözü KYK yurt başvurusu ile ilgili gelişmelere çevrildi. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman? 2020 KYK yurt başvuruları tarihi...
 
 
KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN? 
 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yükseköğrenim öğrencileri için burs, yurt ve öğrenim kredisi başvurularının alınacağı tarih ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos’ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu. 
 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt başvuruları ile ilgili açıklama yapması bekleniyor. 

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