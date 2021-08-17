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KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

17 Ağustos 2021 Salı - 16:10 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 16:10

KYK burs ve yurt başvuruları merakla bekleniyor. KYK yurtları geçen sene koronavirüs salgını nedeniyle açılmamıştı. Üniversitelerin bu yıl açılacağı kararı KYK yurt başvurularının yakından takip edilmesine neden oldu. Peki, KYK yurt başvuru tarihleri belli oldu mu?


KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 eğitim öğretim yılı bu yıl yüz yüze devam edecek. Üniversiteyi şehir dışında okumak isteyen tercih puanı başka bir şehirdeki okula yetenler KYK yurt başvuruları ile ilgili detayları sorguluyor.

KYK BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN? 

KYK yurt ve burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. KYK başvuru tarihlerinin 20 Ağustos'ta sona erecek YKS tercihleri sonrasında açıklanması bekleniyor.

KYK başvuruları resmi site üzerinden yayımlanmasının ardından e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.

 

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