KYK yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvurusu nasıl ve nereden yapılacak?

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? 2021-2022 eğitim öğretim yılı bu yıl yüz yüze devam edecek. Üniversiteyi şehir dışında okumak isteyen tercih puanı başka bir şehirdeki okula yetenler KYK yurt başvuruları ile ilgili detayları sorguluyor.
KYK BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?
KYK yurt ve burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. KYK başvuru tarihlerinin 20 Ağustos'ta sona erecek YKS tercihleri sonrasında açıklanması bekleniyor.
KYK başvuruları resmi site üzerinden yayımlanmasının ardından e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilecek.