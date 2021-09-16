KYK yemek ücretleri merak ediliyor! KYK yurtlarında yemek ücretli mi? Devlet yurdunda yemek var mı? KYK yurt yemek ücretleri!

KYK yurt sonuçları açıklandı. KYK yurt sonuçları, https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adresinden sorgulanabiliyor. Barınma sorunlarını çözüme kavuşturan adaylar KYK yurtlarında yemek olup olmadığını, varsa ücretli olup olmadığını sorguluyor. KYK yurtlarında yemek ücretli mi? KYK yurt yemek ücretleri hakkında merak edilenler…

KYK yurt sonuçları GSB tarafından açıkladı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden kontrol edilebilecek. Peki, KYK yurtlarında yemek ücretli mi? Devlet yurdunda yemek var mı? KYK yemek fiyatları…

KYK yurtlarında yemek ücretli mi?

KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır.

KYK yurtlarında kalan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2020-2021 öğretim dönemi için 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 5,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 11,00 TL olmak üzere toplam 16,00 TL olarak uygulanmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimlidir.

KYK yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 26,00 TL beslenme yardımı yapılır.