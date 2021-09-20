KYK yedek sorgulama 2021! KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurt yedek sonuçları e devlet üzerinden sorgulanabilecek!

KYK yurt yedek sonuçları merakla bekleniyor. KYK yurt başvurularını yapan öğrenciler sonuçlarını öğrendi ve kayıtlarını yaptılar. Kayıt işlemlerinin dün sona ermesiyle yedek sırada bekleyen öğrencilerin soruları da arttı. Adaylar, “KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, KYK yurt yedek sorgulama nasıl yapılır? KYK yedek yurt yedek sonuçları sorgulama…

KYK yurdu için süreç devam ediliyor. İlk kayıt ücretinin yatırılması ve kayıt işlemlerin tamamlanmasının ardından yedek sırada olanların yedek yurt sonuçları hakkında yaptıkları araştırmalar da arttı. Peki, KYK yedek yurt sonuçları açıklandı mı? KYK yurt yedek sorgulama nasıl yapılır?

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK yurt yedek sonuçları henüz açıklanmadı, bugün açıklanması bekleniyor.

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI SORGULAMA

KYK YURT KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

KYK YURT KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Kurum Yurtlarında Barınmak İçin Belirlenen Tarihlerde Müracaat Eden Öğrencilerden Yurda Kesin Kayıtta İstenen Belgeler:

1. Öncelik Belgesi (Önceliği Olanlar İçin)

Şehit ve gazi çocuğu, gaziler (Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınan belge (Seyahat Kartı dahil) veya Sosyal Güvenlik Kurumundan ilgili kanun maddelerine göre aylık bağlandığını gösterir belge

% 40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,( Tam teşekkülü hastaneden alınacak rapor)Lise ve dengi öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler (İlgili kurum ve kuruluşlardan alınacak belge)

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar, (Darüşşafaka Lisesinden alınacak belge)

Milli olmuş Amatör sporcular lisanslı (T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünden alınacak belge/yazı)

Gönüllü güvenlik korucusu olarak çalışan ve çalışırken vefat edenlerin, gönüllü güvenlik korucusu olarak emekliye ayrılan ve emekliye ayrıldıktan sonra vefat edenlerin çocukları (İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belge)

2. 4 adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

3. % 40 ve üzeri engelli ebeveyni olanların (Tam teşekküllü hastaneden alınacak rapor)

4. Yükseköğrenim programına kayıt olduğunu gösterir belge

5. 18 yaşından küçükler için Kurum internet sayfasından temin edilen ve doldurulan Veli/Vasi İzin Belgesi

6. Verilen süre içinde ilgili yurt müdürlüklerine kayıt yaptırmayan öğrenciler, haklarını kaybedeceklerdir.

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