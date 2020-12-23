KYK sorgulama ekranı! E-devletten KYK borç sorgulama nasıl yapılır? Borç sorgulama ve ödeme…

KYK borç sorgulama nasıl yapılır? Eğitim hayatı boyunca öğrenim kredisi alan vatandaşlar borçların yapılandırılmaya başlamasıyla sorunun yanıtını arıyor. KYK borç yapılandırma başvurusu için zaman azalıyor. İşte KYK borç sorgulama ve ödeme hakkında merak edilenler…

KYK borç sorgulama ekranı ve KYK borç ödeme ekranı son günlerin en çok ziyaret edilen sayfalarından oldu. KYK borcu yapılandırma süresinin bitmesine az bir süre kala, henüz borçlarını yapılandırma başvurusunda bulunmayanlar önce ne kadar borcu olduğunu öğrenmeye çalışıyor, sonrada bu borcun nasıl ödeneceğini sorguluyor. İlk taksit ödemesi Ocak 2021 kadar borcun tamamı ödenirse faizler borca işlenmeyecek. Borç ödeme vadesi henüz başlamayanlar ile borçlarını aksatmadan ödeyenler de "turkiyeturkiye.gov.tr"den e-devlet şifreleri ile erteleme talebinde bulunabiliyor. İşte Borç sorgulama ve ödeme…

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KYK BORÇ YAPILANDIRMA NASIL OLACAK?

KYK borçlarının yapılandırma kararı çerçevesinde yapılandırma sonrası Pandemi süreci nedeni ile taksitler için 1 yıl erteleme kararı konuşulanlar arasında yerini aldı. Yapılandırma yapan öğrenciler taksit ödemelerine 1 yıl sonra başlayacak.

KYK borçlarının tahsili öğrenci mezun olduktan iki yıl sonra başlıyor. Kredi borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktarlara, TÜİK'in toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesiyle tespit ediliyor.

İş bulamayanlar birer yıllık ertelemeler yapabiliyor. Ödenmeyen borçlara aylık yüzde 1.40 gecikme faizi uygulanırken, geciken borçlar nedeniyle alınan kredi 2-3 katına çıkıyor.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekiyor. Taksitlendirme ise en fazla 18 ay vadeyle yapılabilecek. İki ayda bir ödenecek taksitlerin dışında ilk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek.

İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. 18 taksitte yapılacak olan ödemeler, 2 ayda bir gerçekleşecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek.

Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız.

Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz.

Ya da vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz.

KYK BORÇ ÖDEME EKRANI

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN