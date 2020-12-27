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KYK ödemeleri ne zaman yapılacak? Bakan'dan KYK ödemeleri açıklaması!

27 Aralık 2020 Pazar - 15:13 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 15:13

İlk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye ödemeleri başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu 603 bin 508 liralık ödemenin gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki, KYK ödemeleri ne zaman yapılacak? İlk defa burs alacakların KYK paraları ne zaman ödenecek? KYK ne kadar ödenecek? İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları...


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu KYK ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrencinin ödemelerinin yapılacağını açıkladı. Peki, KYK ödemeleri ne zaman yapılacak? İlk defa burs alacakların KYK paraları ne zaman ödenecek? KYK ne kadar ödenecek? İşte Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları...
 
 
KYK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk  defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak 680 milyon 603 bin 508  liralık ödemenin, bu gece başlayacağını açıkladı.
 
KYK NE KADAR ÖDENECEK?
 
Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, 2020-2021 öğretim yılı için  burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim  öğrencilerinin, ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredilerinin bu gece  hesaplarına yatacağını duyurdu.
 
İLK DEFA BURS ALACAKLARIN KYK PARALARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
 
İlk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye toplam 680 milyon 603  bin 508 lira ödeme yapılacağını aktaran Kasapoğlu, TC kimlik numarasının sonu "0"  olanların 28 Aralık’ta, "2" olanların 29 Aralık’ta, "4" olanların 30 Aralık'ta,  "6 ve 8" olanların ise 31 Aralık'ta ödemelerini alabileceğini kaydetti.

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