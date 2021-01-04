KYK memur alımı basvuru.gsb.gov.tr üzerinden başladı! Memur alımı 2021 (Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sözleşmeli KYK 500 personel alımı)

KYK personel alımı başvuruları başladı. KYK 500 memur alımı yapacak. 2021 Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi Yurtlar Kurumu 500 memur alımı 63 şehirde olacak. 2020 KPSS B grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 puan şartı aranan KYK memur alımı ilanı yoğun ilgi görüyor.

Kredi Yurtlar Kurumu 500 memur alım ilanına başvurular başladı. İlanda başvuru şartları, KYK memur alımı başvuru tarihi ve başvuru adresi de açıklandı. 63 ilde yurtlarda yönetim personeli olarak çalışacak 500 kişi için başvurular, basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden yapılacak.

KYK 500 memur alımı yapılacak iller

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan memur alım ilanında yurt yönetim memuru kadrosunda çalıştırılmak üzere 500 memur alımı yapılacağı aktarıldı.

KYK 500 memur alımı şartları

Yayımlanan ilanda KYK'da memur olarak görevli çalışmak isteyenlerin taşıması gereken başvuru şartları tek tek açıklandı. İşte adayların taşıması gereken başvuru şartları:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

KYK memur alımı taban puanları

Başvuru için gerekli evraklar

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru tarihleri arasında şu evrakları hazırlaması gerekiyor:

Biyometrik fotoğraf

Mezuniyet durumunu gösteren belge

KYK personel alımı başvuru adresi

Başvuru yapacak olan kişiler başvuruların başlamasının ardından başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden " Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvuru Formu " nu doldurarak elektronik ortamda yapacaktır.

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