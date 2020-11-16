Vergi borcu yapılandırma kanunu TBMM'den onay aldı. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacaklarının kapsandığı düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanması bekleniyor. Yapılandırma fırsatından yararlanan kesimlerden biri de öğrenim kredisi borcu olan 3.1 milyon genç oldu. Yapılandırmaya öğrenim kredisi olanlar peşin ya da 36 ay taksiyle borcunu kapatabilecek. Peki, KYK online kredi ödemesi nasıl yapılacak? İşte KYK borcu ödeme hakkında merak edilenler…

Vergi yapılandırma kanunu Meclis’ten geçti, şimdi Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyor. Yapılandırmanın kapsamında başvurular yıl sonuna kadar alınacak olması öngörülürken, 31 Ağustos öncesine ait borçlar yasa kapsamında yapılandırmadan yararlanacak. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacakları da yapılandırma kapsamında. Peki, KYK kredi ödemesi nasıl yapılır? Online KYK kredi (borcu) ödemesi yapamıyorum, neden?

KYK ONLİNE KREDİ ÖDEME SÜRECİ MERAK EDİLİYOR!

Vatandaş, 31 Ağustos öncesine ait borçlarını yapılandırmadan yararlanarak kolayca kapatabilecek. Yeni yasa ile, borçların faizi silinecek, ana paraya aylık yüzde 0.35 olarak belirlenen Yİ-ÜFE dikkate alınarak gecikme farkı eklenecek. Peşin ödemede hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının da yüzde 90'ı silinecek, taksitlendirmelerde ödenecek tutara belirlenen katsayılar da eklenecek. Başvurular düzenlemenin Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla başlayıp, yıl sonuna kadar sürecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve gümrüklere yapılacak ödemeler Ocak'ta, SGK'ya yapılacaklar da Şubat'ta başlayacak.

KYK ÖDEMESİ YAPAMIYORUM, NEDEN?

Öğrenim kredisi borçları için ödemeler Ocak'ta başlayacak. İsteyen peşin avantajıyla, isteyen de 36 ayda 18 eşit taksitte borcundan kurtulabilecek.