KYK kredi burs başvurusu ne zaman? KYK burs başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak!

KYK burs başvurusu E-Devlet üzerinden alınacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversiye öğrencilerine verilen KYK bursu için bekleyiş sürüyor. Peki, KYK kredi burs başvurusu ne zaman? KYK burs başvurusu E-Devlet üzerinden nasıl yapılır? İşte 2020 ve 2021 kyk burs başvurusu detayları...

KYK burs başvurusu, E-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversiye öğrencilerine verilen KYK bursu ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. KYK burs başvurusunun ne zaman başlayacağını merak eden öğrenciler KYK kredi burs başvurusu ne zaman? KYK burs başvurusu E-Devlet üzerinden nasıl yapılır? sorularını araştırıyor. İşte 2020 ve 2021 kyk burs başvurusu ile ilgili merak edilenler...

2020 - 2021 KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl 21 Ekim Pazartesi günü saat 23.59’a kadar devam eden burs başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl corona virüs nedeniyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edildi. YÖK üniversitelere gönderdiği yazıda, akademik takvimin 1 Ekim'den sonra planlanması gerektiğini bildirdi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nce her yıl ağustos ayı itibarıyla alınan yurt başvurularının, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu'nun açıklayacağı akademik takvime göre belirleneceği ve kamuoyuyla paylaşılacağına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruya ilişkin her tür bilgiye Gençlik ve Spor Bakanlığı (gsb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğümüzün resmi internet adreslerinden (kygm.gsb.gov.tr) ulaşabilecektir. Gelişmeler Bakanlığımızın sosyal medya hesaplarından da (@gencliksporbak) takip edilebilir."

KYK yurt başvuruları geçen sene 19 Ağustos'ta başlayıp 26 Ağustos'ta son bulmuştu.

KİMLERE KYK BURSU VERİLECEK?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

ÖNCELİKLİ OLARAK KYK BURSU ALACAK

KYK'ya burs başvurusu yapan bazı kişilerin diğer vatandaşlara göre önceliği bulunuyor. İşte, burs almada önceliği olan kişiler;