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KYK bursu ve öğrenim kredisi ne kadar oldu? Lisans, Yüksek Lisans, Doktora burs ve kredi ücretleri miktarı arttı! 2021 burs ve kredi zammı...

23 Aralık 2020 Çarşamba - 13:42 | Son Güncelleme : 23 12 2020 - 13:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında üniversite öğrencilerine verilecek burs/kredi miktarını açıkladı. Lisans: 650 TL, Yüksek Lisans: 1.300 TL, Doktora: 1.950 TL olacak.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıkladı. 2021 yılında öğrencilere verilecek yeni kredi ve burs miktarları duyuruldu; öğrencilere verilecek burs ücretleri lisansta 650 lira, yüksek lisansta 1300 TL, doktorada 1950 TL olarak belirlendi. 

Erdoğan yaptığı açıklamada ‘’Bugün üniversite öğrencilerimize müjde vermek istiyorum. 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. Lisansta bu rakamı 650 liraya çıkarmış bulunmuyoruz. 1100 lira olan yüksek lisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise ödemeyi 1950 liraya çıkarmış oluyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

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