KYK bursu ne zaman yatacak? KYK ne zaman yatacak? KYK ödemeleri tarihi...

Milyonlarca üniversite öğrencisini faydalandığı KYK burs ve kredi ödemeleri için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, KYK ne zaman yatacak? KYK burs ne zaman yatacak? KYK ödemeleri bayramdan önce yapılacak mı? İşte KYK burs ödemeleri ile ilgili detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ödemeleri ile ilgili müjdeli haberi verdi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK ödemelerinin de Kurban Bayramı öncesinde yapılacağını duyurdu.
KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu üniversite öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibariyle başladığını duyurdu.
Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz itibarıyla öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını belirten Bakan Kasapoğlu, bugün başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını ifade etti.
TC kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 28 Temmuz, "4" ve "6" olanlar 29 Temmuz, "8" olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.