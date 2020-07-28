28 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.196 0.00 EURO 8,0800 0.20
USD 6,8870 0.38 ALTIN 428,790 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

KYK bursu ne zaman yatacak? KYK ne zaman yatacak? KYK ödemeleri tarihi...

28 Temmuz 2020 Salı - 9:55 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 10:25

KYK ne zaman yatacak? sorusu yüksek öğrenim gören öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ödemeleri ile ilgili müjdeyi verdi. Peki, KYK ne zaman yatacak? KYK burs ne zaman yatacak? KYK ödemeleri bayramdan önce yapılacak mı? İşte KYK burs ödemeleri ile ilgili son gelişmeler...


Milyonlarca üniversite öğrencisini faydalandığı KYK burs ve kredi ödemeleri için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Peki, KYK ne zaman yatacak? KYK burs ne zaman yatacak? KYK ödemeleri bayramdan önce yapılacak mı? İşte KYK burs ödemeleri ile ilgili detaylar...
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ödemeleri ile ilgili müjdeli haberi verdi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan KYK ödemelerinin de Kurban Bayramı öncesinde yapılacağını duyurdu. 
 
KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK? 
 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu üniversite öğrencilerinin ağustos ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibariyle başladığını duyurdu. 
 
Bakan Kasapoğlu, burs ve kredi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı öncesi yatırılacağı  müjdesini verdiği yükseköğrenim burs ve kredi ödemelerinin 28 Temmuz itibarıyla  öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
 
Ödemelerin TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacağını  belirten Bakan Kasapoğlu, bugün başlayan ödemelerin 30 Temmuz'da tamamlanacağını  ifade etti.
 
TC kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olanlar 28 Temmuz, "4" ve "6"  olanlar 29 Temmuz, "8" olanlar ise 30 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.

ETİKETLER

KYK bursu KYK ne zaman yatacak KYK ödemeleri KYK bursu ne zaman yatacak KYK burs ve kredileri burs ödemeleri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.