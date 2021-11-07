KYK bursu ne zaman açıklanır? KYK burs başvuruları ne zaman bitecek? KYK burs başvurusu ve detaylar...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları 5 Kasım'da başladı. Başvurular devam ederken başvurularını tamamlayanların gözü de KYK sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK e-Devlet burs başvurusu nasıl yapılır? KYK bursu ne zaman açıklanır? KYK burs başvurusu ve detaylar...

Milyonlarca üniversite öğrencisinin yararlandığı KYK burs başvuruları başladı. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında üniversiteye yeni başlayan öğrenciler için KYK burs başvuru süreci devam ediyor. Başvurusunu tamamlayanlar da sonuçların açıklanacağı tarihi ve bursların ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, KYK e-Devlet burs başvurusu nasıl yapılır? KYK bursu ne zaman açıklanır? KYK burs başvurusu ve detaylar...

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

5 Kasım'da başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'da sona erecek.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?:

Öğrenciler, KYK başvurusunu e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru sayfasındayer alan bilgileri okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Burs sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak bir önceki değerlendirme sürecine baktığımızda, başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor.

BURS/KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.