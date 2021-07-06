KYK bursları yattı mı, temmuz KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödemeleri…

KYK bursu ne zaman yatacak, yattı mı? sorularına uzun süredir yanıt aranıyordu. Merakla beklenen haber Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan geldi. KYK temmuz bursu detayları...

Temmuz burs ve kredi ödemelerinin ne zaman yatırılacağı merak ediyor. Eğitim hayatları süresince geri ödemesiz burs ve geri ödemeli kredi imkanlarından faydalanan öğrenciler, KYK temmuz bursu ne zaman yatacak, diye sorguluyor.

KYK burs öğrenim kredisi ne zaman yatar?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin temmuz ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Temmuz ayına ilişkin burs ve kredi ödemeleri, 6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacak.

TC Kimlik numarasının sonu;

0 olanlar 6 Temmuz'da,

2 olanlar 7 Temmuz'da,

4 olanlar 8 Temmuz'da,

6 olanlar 9 Temmuz'da,

8 olanlar 10 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.