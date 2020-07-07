KYK bursları ve kredileri yattı mı? KYK burs ve krediler TC kimlik numarasına göre yatacak! KYK burs ve kredi desteği ödeme tarihi!

YÖK bünyesinde eğitim alan öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen burs ve kredi ödeme tarihini araştırıyor. KYK burs ve kredi ödemeleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, burs ve kredilerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını aktardı. KYK, TC kimlik numarasına göre burs ve kredi yatma tarihlerini açıklayınca, öğrenciler KYK paraları ne zaman yatacak? KYK bursları ve kredileri yattı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte KYK burs ve kredi ödeme tarihleri…

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK tarafından yatırılan burs ve kredi ödeme tarihini açıklayınca öğrenciler arama motorlarına yöneldi. KYK TC kimlik numarasına göre KYK burs yatma tarihleri aktarıldı. İşte KYK burs yatma tarihleri…

KYK BURS VE KREDİ PARALARI YATTI MI?

Yükseköğretim kurumlarında eğitim alan öğrencilere Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan burs ve kredilerin Temmuz ayı ödemeleri dün yapılmaya başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, 6 ile 10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

Sosyal medya hesabından KYK burs ve kredi ödemeleriyle ilgili bir paylaşımda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ödemelerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Sevgili gençler, Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleriniz an itibarıyla hesaplarınıza yatmaya başlamıştır. Devletimiz, bütün imkânlarıyla gençlerinin yanında olmaya devam edecek. Sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim.

KYK'DAN YARARLANANLAR

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre

Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.