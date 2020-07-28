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KYK bursları erken mi yattı? Ağustos ayı KYK bursu ne zaman yatacak? KYK ödemeleri tarihi...

KYK bursları erken mi yattı? Ağustos ayı KYK bursu ne zaman yatacak? KYK ödemeleri tarihi...