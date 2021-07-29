YKS sonuçları açıklanınca gözler KYK yurt ve burs başvurularına çevrildi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da gerçekleştirdikleri Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurunca KYK yurt başvuruları gündeme geldi. Peki, 2021 KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK yurt ve burs başvuruları, YKS sonuçlarının erişime açılmasıyla en çok merak edilip araştırılan konulardan biri oldu. Seçmek istediği üniversite şehir dışında olan adaylar KYK yurt ve burs süreci ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

2021-YKS tercihlerinin 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacağını belirten Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK yurt başvurusu için adaylar, YURTKUR kurun açıklamasını bekleyecek.

KYK yurt başvurularına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2021 burs başvurularının eylül ayında başlaması tahmin ediliyor.

KYK BURS VE YURT AYNI ANDA ÇIKAR MI?

Yurt ve burs aynı anda çıkabilir. Bir öğrenci yurt için de burs için de başvuru yapılabiliyor. Ancak burs ve kredi aynı anda alınamıyor.