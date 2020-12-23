KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? 2021 burs miktarları belli oldu, gözler KYK’da!

KYK burs ve krediler ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim öğrencilerine maddi destek amaçlı sunulan burs ve kredilerin ne zaman ödeneği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından burs ve kredi miktarlarında artış yapıldığının açıklanmasının ardından gözler KYK’daan yapılacak açıklamaya çevrildi. 2020 - 2021 KYK bursları ne zaman yatacak? İşte detaylar…

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından öğrencilere sağlanan KYK burs sonuçlarının açıklandı ancak henüz hesaplara yatmadı. Burs ve öğrenim kredi alan öğrenciler, KYK burs ve krediler ne zaman yatacak, sorusuna yanıt arıyor. 2021 yılı için belirlenen burs ve kredi miktarlarında yaşanan artış sonrası ödemelerin ne zaman yapılacağı heyecanla bekleniyor.

KYK BURS ve KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK burs ve kredi başvuru ücretlerinin Ocak ayı içerisinde ödenmeye başlanması bekleniyor.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Grup toplantısında yaptığı konuşmada üniversite öğrencilerine 2021 yılı için yapılacak olan zam miktarını da açıkladı.

İşte Erdoğan'ın konuya dair açıklaması

Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyoruz. Burs miktarını belirledik.

Lisans öğrencilerine 650 lira, yüksek lisansta 1300 liraya, doktorada ise 1950 liraya çıkarıyoruz.