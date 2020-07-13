KYK burs ve kredi ödemesi neden yapılmadı? YÖKSİS bilgileri nasıl güncellenir?

KYK burslarının kesilmesi üzerine birçok öğrenci seslerini sosyal medyadan duyurmaya başladı. Öğrenciler KYK burslarının neden ödenmediğini araştırırken, KYK genel müdürlüğü açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda bursu ya da kredisi yatmayan öğrencilerin eğitim bilgilerini güncellemeleri gerektiği ifade edildi. Peki, YÖKSİS bilgileri nasıl güncellenir?

KYK burs ve kredilerin kesilmesi sonrası öğrenciler yoğun bir şekilde konuyla ilgili bilgi alamaya çalışırken, KYK bursları iptal mi edildi? Sorusuna da cevap aramaya başladı. KYK Genel Müdürlük konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda KYK, burs ve kredi alan öğrencilerin eğitim durumlarında meydana gelen değişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerektiği ifade edildi. Bilgileri güncel olmayan öğrencilere ödemelerin bu sebeple yapılamadığı ifade edildi.

KYK AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili Genel Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Sevgili öğrencilerimiz, Bakanlığımızdan burs/kredi alan öğrencilerimiz imzaladıkları taahhüt gereğince eğitim durumlarındaki değişiklikleri en geç 1 ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdür. YÖKSİS üzerindeki eğitim bilgileri güncel olmayan öğrencilerimize burs/kredi ödemesi yapılamamaktadır. Bu sebeple bu ay burs/kredi ödemeleri yapılmayan öğrencilerimizden e-devlet üzerinden nakil başvurusu yaparak bilgilerini güncelleyen, durumu uygun olan ve nakli gerçekleşen öğrencilere ödeme zamanında ödeme yapılacaktır. Konuyla ilgili bilgilerinizi e-devletten takip edebilirsiniz. İyi günler dileriz. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü"

YÖKSİS BİLGİLERİ NASIL GÜNCELLENİR?

ÖSYM'nin sitesine giriş yaptıktan sonra soldaki "Eğitim Bilgilerim" butonuna tıklayın... Eğitim Bilgilerimi E-Okul/YÖKSİS'ten Güncelle butonuna tıklayın... "Güncel" yazıyor ise sorun yok. "E-Okul/YÖKSİS'ten alınan eğitim bilgileriyle aynıdır" uyarısı çıkıyor.