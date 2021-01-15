KYK burs taahhütname onayı ne zaman son? Taahhütname onayı ne zaman bitiyor, onay nasıl yapılır?

Taahhütname onayı ne zaman bitiyor? Burs ve kredi başvurularında taahhütname onayı için ek süre tanındı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrencilere taahhütname onaylamak için ek süre verildiğini açıkladı. Peki, KYK burs taahhütname onaylama nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mehmet Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrencilerin yoğun talebi üzerine, taahhütname onayıyla ilgili ek süre verileceğini duyurdu. Gençlerden gelen her öneriyi her talebi titizliklerle değerlendirdiklerini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "2020/2021 öğretim yılında ilk defa burs-kredi almak için başvuruda bulunan ve 7-11 Aralık 2020 tarihlerinde e-devlet üzerinden taahhütname onaylayamayan öğrencilerimize e-devlet üzerinden yeniden taahhütname onaylamak için ek süre tanıdık." ifadelerini kulandı. Taahhütname onayı ne zaman bitiyor, onay nasıl yapılır?

KYK burs taahhütname onayı ne zaman sona eriyor?

Bakan Kasapoğlu, taahhütname onaylamak isteyen öğrencilerin 15-19 Ocak arası saat 23:59’a kadar onay verebileceklerini açıkladı.

KYK burs taahhütname onaylama nasıl yapılır?

Burs ve kredi almaya hak kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için öğrencilerin e-Devlet sistemi üzerinden taahhüt onayı yapması gerekiyor. Bundan dolayı öğrenciler ‘’KYK burs taahhütname onaylama nasıl yapılır?’’ sorusunu da soruyor.

Taahhütname işlemi, e- Devlet üzerinden yapılmaktadır. Giriş işleminin gerçekleştirilmesinden sonra ‘’Kim hakkında işlem yapılacak?’’ seçeneğine ‘’Kendi hakkımda işlem yapmak istiyorum’’ seçeneğine ya da ‘’Velisi olduğum öğrenci hakkında işlem yapmak istiyorum.’’ Olarak yanıt veriliyor. Ardından kazanılan burs ya da kredi için taahhütname onayı ekranı çıkıyor, çıkan ekrana onay verildikten sonra işlem tamamlanmış oluyor.