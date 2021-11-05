KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB KYK burs ve kredi başvuru bitiş tarihleri

KYK burs başvuru tarihi ne zaman bitiyor, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs ve kredi başvuruları bugün başladı. e-Devlet üzerinden burs başvurularını gerçekleştiren öğrenciler merakla sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte GSB KYK burs ve kredi başvuru bitiş tarihi…

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin burs başvuruların başladığını duyurdu. Burs başvuru sürecini tamamlayan adaylar “KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurusu ne zaman bitiyor?“ sorularına yanıt aramaya başladı.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

5 Kasım'da başlayan KYK burs ve kredi başvuruları 8 Kasım'da sona erecek. Öğrenciler, e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuran öğrencilerin e-Devlet'teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

Burs sonuçlarının resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçmiş dönemdeki bilgiler göz önüne alındığında başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların 1 ay içerisinde erişime açılması bekleniyor.

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan "taahhütname onayı" işlemini yapmaları gerekmektedir. Taahhütname onayı yapmayan öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilerin taahhütnamelerini nasıl ve ne zaman düzenlemeleri gerekmektedir?

Burs veya kredi tahsis edilen 18 yaş ve üzerinde olan öğrenciler taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak e-Devlet şifreleri ile; 18 yaşından küçük öğrenciler, taahhütnamelerini https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresi üzerinden Bakanlığın linkine ulaşarak anne veya babanın e-Devlet şifresi ile veli onayı verildikten sonra kendi e-Devlet şifreleri ile; 15 yaşından küçük ya da anne ve babası olmayan öğrenciler ise anne veya babaları şayet her ikisi de yoksa kanunu vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden herhangi birine belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylatabilirler.

KREDİ HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya geçici olarak uzaklaştırma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığa bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alınması,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.

BURS HANGİ DURUMLARDA KESİLMEKTEDİR?

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.