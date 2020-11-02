KYK burs sonuçları 2020: Ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları kaç günde açıklanır?

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Ekim tarihinde başlayan KYK burs başvurusu için son günler. Başvuruda bulunan öğrenciler ise, KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının burs-kredi başvuruları başladı. Burs-kredi hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvurması gerekiyor. Peki, KYK burs sonuçları kaç günde çıkarılır? İşte KYK burs sonuçları 2020 detayları…

KYK burs ve kredi başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı için burs ve kredi başvurularının 28 Ekim’de başladığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan duyurunun ardından KYK burs başvurularını yapan öğrenciler, KYK bues sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvurusu E-Devlet üzerinden alınıyor. Bütün öğrencilerin e-Devlet’teki başvuru indeks sayfasını okuyup onaylaması gerekiyor. Başvuruda değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, son güne kadar bilgilerini güncelleyebilecek.

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kamu kurumları aracılığıyla teyit edilecek. Yapılan değerlendirme sonucunda mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsis edilecek.

KYK burs sonuçları için ise henüz tarih belli değil.

2020 KYK BURSU NE KADAR?

KYK 2020'de kredi veya burs 550 lira, Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak

KYK BURS KREDİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ