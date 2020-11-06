KYK burs kredi sorgulama: KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

3 Kasım’da sona ermesi beklenen KYK başvuruları Bakanlıktan yapılan açıklamayla 8 Kasım Pazar saat 23.59'a kadar uzatıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı KYK burs ve kredi başvuruları için verilen süre uzatılmasına karar verince, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak, sorularının sorulmasına neden oldu. KYK burs sonuçları detayları…

KYK burs ve kredi başvuruları sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarına burs/kredi başvuruları için verilen süreyi uzattı. Peki, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

KYK burs başvurularının sona ermesiyle, ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü başvuruların teyit edilmesiyle ilgilenecek. Buna bağlı olarak KYK burs sonuçlarının Kasım sonuna doğru açıklanması mümkün gözüküyor.

2020 KYK BURSU NE KADAR?

KYK 2020'de kredi ve ya burs 550 lira,

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren

yüksek lisansta bin 100 lira,

doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak

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