Öğretim kurumu değiştiren öğrencilerin burs kredi nakil başvurusu internette merak edilen konuların başında geliyor. KYK burs kredi nakil başvurusu yapmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden burs/kredi nakil talebinde bulunabiliyor. Peki, KYK burs kredi nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK burs kredi nakil başvurusu hakkındaki detaylar...

Üniversite öğrencilerinin ÖSYM yerleştirmesi, yatay geçiş, dikey geçiş, merkezi yatay geçiş gibi durumlarında burs ve kredilerinin devamı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvurmaları gerekiyor. KYK burs kredi nakil başvurusu yapmak isteyen öğrenciler e-Devlet üzerinden işlemlerini kolayca tamamlayabiliyor. Peki, KYK burs kredi nakil başvurusu nasıl yapılır? İşte KYK burs kredi nakil başvurusu ekranı ve başvuru ile ilgili izlenecek yol...

Üniversitelerde öğretim kurumu değiştiren öğrencilerin yani ÖSYM yerleştirmesi, yatay geçiş, dikey geçiş, merkezi yatay geçiş gibi durumlarında burs/kredi nakil başvurusu yapması gerekiyor. KYK burs kredi nakil başvurusu e-Devlet’ten alarak gençleri dilekçe gönderme yükümlülüğünden kurtaran KYK, durumu mevzuata uygun olan öğrencilerin nakil işlemlerini vakit kaybetmeksizin gerçekleştiriyor.

KYK BURS KREDİ NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs/kredi nakil başvurusu yapmanız için öncelikle e-Devlet’e girmeniz gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra Kurumlar – Gençlik ve Spor Bakanlığı – Burs/ Öğrenim Kredisi İşlemleri – Kredi/ burs nakil başvurusu adımlarını takip etmelisiniz.

e-Devlet kapısına giriş yapmanızın ardından Kurumlar – Gençlik ve Spor Bakanlığı – Burs/ Öğrenim Kredisi İşlemleri – Kredi/ burs nakil başvurusu adımlarını takip ediniz. Sekmeler üzerinden işlem yapmak karışık geliyorsa bu bağlantıya https://www.turkiye.gov.tr/kyk-kredi-burs-nakil-basvurusu tıklayarak burs/kredi nakil işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Burs/kredi almakta iken başka bir öğretim programına kayıt yaptıran (ÖSYM, yatay geçiş, dikey geçiş, merkezi yatay geçiş ile) öğrenciler burs/kredi işlemlerinin devamı için ne yapmalıdır?

Kurumumuzdan kredi/burs almakta iken öğretim kurumu değiştiren öğrenciler, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ile müracaat etmeleri halinde durumları araştırılıp değerlendirilecektir.

Burs/kredi almakta iken kayıt donduran öğrenciler burs/kredi işlemlerinin devamı için ne yapmalıdır?

Bu öğrencilerin ıslak imzalı dilekçelerini Kurumumuz Genel Müdürlük adresine posta yolu ile göndermeleri halinde durumları araştırılıp değerlendirilecektir.