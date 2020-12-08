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KYK burs kartı ne zaman verilecek 2020? KYK bursu ne kadar olacak 2021, ilk ödeme ne zaman? KYK bursu ve burs kartı sorgulama…

08 Aralık 2020 Salı - 10:53 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 10:53

KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden (sonuc.gsb.gov.tr) öğrenebilecek. Peki, KYK burs kartı ne zaman verilecek? KYK bursu ne kadar?


KYK burs kartı ne zaman verilecek 2020? Yükseköğrenim gören öğrencilerin 2020-2021  eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Kasapoğlu, "Sevgili gençler, öğrenim kredisi ve burs başvuru sonuçları  açıklandı. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla her bir gencimizin yanındayız.  Sizlerin yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyor, size inanıyoruz. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

BURS/KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından  yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen  burs/kredi başvuru sonuçları ilan edildi.

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları Kredi ve Yurtlar  Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden (sonuc.gsb.gov.tr) öğrenebilecek.

KYK BURS MİKTARI BELLİ Mİ?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550  lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650  lira, 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı  durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor.  Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da  öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

Yurt içinde ve yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için son gün 11  Aralık

11 ARALIK’A KADAR TAAHHÜTNAMELER ONAYLANMALI

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık Cuma saat  23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor.  Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor.

Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının  e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının  ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni  vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne  belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

ÖDEMELER EKİM 2020’DEN BAŞLAYACAK

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren  ödeme yapılacak.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname  onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak 2021.

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis  edilen öğrencilerin yurt içinde PTT'lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya  büyükelçiliklerden e-Devlet şifresi temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet  üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin  Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en  geç 30 Ocak 2021 tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde  No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta  yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.

KYK BURSUNUN İLK ÖDEMESİ NE ZAMAN? (ÖDEMELER KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK)

KYK burs ücretleri yatacağı tarih ile ilgili açıklama geldi. KYK burs ücret ödemeleri kimlik numarasına göre yapılıyor.

TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.

KYK BURS KARTI NE ZAMAN VERİLECEK?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu KYK burs ödemeleri Ziraat Bankası genç bank kart ile yapılmaktadır.

Kart sorgulama işlemi TC kimlik numarasıyla yapılmaktadır.

Ziraat Bankası Genç Bank kartınızın şifresini internet şubelerinden, ATM’lerden ya da 0 850 220 00 00 numaralı telefondan alabilirsiniz.

KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.

 

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