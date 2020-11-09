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KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte burs başvurusu sonuçları ile ilgili detaylar...
09 Kasım 2020 Pazartesi - 11:07 | Son Güncelleme : 09 11 2020 - 11:07
'Burs başvuruları ne zaman açıklanacak?' sorusu üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler ile eğitimine devam eden öğrenciler tarafından araştırılan konuların başında geliyor. 28 Ekim'de başlayan KYK burs başvuruları sona erdi. e-Devlet üzerinden KYK başvurularını tamamlayan adaylar ise KYK burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte burs başvurusu sonuçları ile ilgili detaylar...
'KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından araştırılan konuların başında geliyor. 28 Ekim'de başlayan KYK burs başvuruları 8 Ekim'de tamamlandı. KYK başvurularını gerçekleştiren bu yıl üniversiteyi kazanan ve halihazırda üniversite öğrencisi olan ara sınıf öğrencilerinin gözü KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KYK burs başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte burs başvurusu sonuçları ile ilgili detaylar...
KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından açıklama yapıldığında KYK burs sonuçları ile ilgili detaylar haberimizin içerisinde yer alacaktır.